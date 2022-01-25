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Операцию на пораженную артерию актрисы Прокловой могут отложить на полгода
Общество
Операцию на пораженную артерию актрисы Прокловой могут отложить на полгода
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актриса все еще находится в одной из московских клиник и проходит период восстановления после инсульта. По словам Прокловой, состояние ее улучшается, она упорно занимается и к концу месяца готовится к выписке домой. А вот операция, про которую ранее сообщили СМИ — установка стента на пораженную артерию — под большим вопросом. В беседе с ФАН артистка заявила, что сейчас у нее, не смотря на улучшения, — острый период болезни, поэтому об операции думать рано как минимум полгода.

«Чувствую себя лучше, занимаюсь, — говорит Елена Проклова. — Чувствуется улучшение. К концу месяца, надеюсь, выпустят домой, и дальше адаптация будет уже происходить дома. Операция под большим-большим вопросом, и решить это можно будет только через полгода. Когда будет сделано все, что возможно в таком состоянии. А сейчас острый период, никакой операции быть не может».

Ранее стало известно, что 9 января на автомобиле скорой помощи в одну из клиник Москвы срочно была доставлена 68-летняя артистка Елена Проклова с жалобами на сильную головную боль, слабость и высокое давление. После обследования медики выяснили, что за несколько дней до этого Проклова перенесла инсульт. К счастью, болезнь не повлияла ни на интеллектуальные способности, ни на двигательные. К весне актриса планирует восстановиться полностью и выходить на сцену.

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актриса инсульт елена проклова состояние здоровья
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