Полиция Хакасии конфисковала партию нелегальных сигарет на сумму свыше 5 млн рублей

Абакан, 25 января. Сотрудники МВД России по Хакасии ведут следствие о незаконном хранении с целью сбыта немаркированных сигарет.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили продажу в торговых точках региона контрафактных сигарет. Полицейским удалось уличить двух местных молодых жителей Черногорска в причастности к незаконному бизнесу, сообщает «Хакасия».

Во время обыска в подвале частного дома, принадлежащего одному из подозреваемых, было обнаружено и изъято более 38 тысяч пачек сигарет без специальных акцизных марок на сумму более 5 миллионов рублей. Товар преступники заказывали через интернет. Расследование продолжается.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Волгоградской области троих человек, которые подозреваются в организации незаконного производства алкоголя. Они смешивали воду со спиртом, а затем добавляли пищевой концентрат. Использовались этикетки 15 наименований без официальной регистрации. За рабочую смену изготавливалось около двух тонн суррогата, который реализовывался через ларьки.