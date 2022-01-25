Главред RT Симоньян иронично отреагировала на ситуацию с западными дипломатами на Украине

Москва, 25 января. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с дипломатами Великобритании на Украине.

Ранее западные СМИ сообщили, что власти Британии вслед за США начали эвакуацию дипломатов с Украины после слухов о «вторжении» России. В МИД Великобритании ответили, что отзывают некоторых сотрудников и членов их семей из дипведомств в Киеве «в ответ на растущую угрозу со стороны России».

Комментируя эту новость, Симоньян написала короткий, но ироничный пост в Telegram-канале, где эффектно высмеяла ситуацию с массовым бегством западных дипломатов с Украины.

« — Оккьюпейшн? — Ноу, джаст визитинг», — написала журналистка.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее Россия не раз опровергала вбросы Запада о якобы «вторжении» на Украину. В Кремле заявили, что таким образом Запад прикрывается, чтобы расширить НАТО на восток.

Тема «угрозы военного вторжения России на Украину» упорно не исчезает из публичной западной повестки. Правда, выглядит она в последние дни все более сюрреалистично. На фоне этого Правительство Японии призвало граждан покинуть территорию Украины в срочном порядке. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, пишет НСН.