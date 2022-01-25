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Соловьев призвал Запад прийти в чувство: Грозить России — бессмысленно
Политика
Соловьев призвал Запад прийти в чувство: Грозить России — бессмысленно
instagram.com  /  @vrsoloviev

Так называемый западный мир продолжает нагнетать истерию вокруг России, однако это делать бессмысленно. Такого мнения придерживается известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Сегодня многие страны Запада грозят России очередными санкциями, а также делают в адрес Москвы различные резкие заявления, считает телеведущий. По его словам, складывается такое ощущение, что некоторые западные государства хотят довести ситуацию до конфликта.

«Зачем это нагнетание? К чему? Чего они хотят? Такое ощущение, что единственные, кто хочет войну, — англосаксы. Немцы не хотят. Я понимаю, что не все англосаксы хотят войны, говорю только о политических кругах. В Америке, наверное, только Байден и ряд других чиновников понимают, что не нужно этого делать. Зато нам сразу же все грозят различными санкциями. Даже Дания говорит, что, мол, мы такие санкции против вас применим. Я не знаю, какие санкции против нас может применить Дания, но мне заранее «страшно». Может, LEGO детям перестанут поставлять?» — сказал журналист в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Соловьев призвал Запад прийти в чувство. По его словам, грозить России — бессмысленно, поскольку РФ испокон веков находится под различными санкциями.

«Может, немножко нужно в чувство всем прийти? Грозить России — бессмысленно. Ну, введите санкции и успокойтесь. Мы сколько лет существуем, столько же лет находимся под какими-то санкциями. Не припомнить ни одного года в истории нашей державы, чтобы каких-нибудь санкций не было. Вы хотите взять ножницы и вырезать нас из политической карты? Вы размеры видели? Кто-то из умных немцев как-то заявлял: Россия — континент, притворяющийся страной. Надо всем прийти в чувство. А мы будем наблюдать», — резюмировал Владимир Соловьев.

Франция не разделяет стремлений НАТО, поэтому должна выйти из Североатлантического альянса. Об этом главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану заявил член Национальной ассамблеи Мишель Ларив.

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Все новости / Политика / Соловьев призвал Запад прийти в чувство: Грозить России — бессмысленно
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