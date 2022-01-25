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«Яндекс.Еда» перестала включать пластиковые приборы в заказ

Общество
«Яндекс.Еда» перестала включать пластиковые приборы в заказ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 января. «Яндекс.Еда» перестала по умолчанию добавлять пластиковые вилки и ножи в заказы из ресторанов и кафе. Решение принято с целью сократить выбросы пластика в окружающую среду.

Теперь заказы будут доставляться с одноразовыми наборами только в случаях, когда пользователи сами укажут их нужное количество. Нововведение коснется всех видов приборов, в том числе трубочек для напитков, передает «Газета.Ru».

Инициативу сервиса уже поддержали порядка четырех тысяч ресторанов. Компания планирует свести долю заказов без приборов до 30% — так около 50 тонн пластика не попадет в окружающую среду.

Напомним, правительство России не планирует запрещать использование трудноперерабатываемого пластика при производстве одноразовой посуды, ватных палочек и других товаров. Информацией поделились в пресс-службе Минпромторга России.

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пластик приборы яндекс.еда
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