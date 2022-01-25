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Дмитрий Полянский заявил о поддержке Москвой урегулирования в Ливии

Весь мир
Дмитрий Полянский заявил о поддержке Москвой урегулирования в Ливии
russiaun.ru  / 

Нью-Йорк, 25 января. Россия намерена продолжать активно участвовать в международных усилиях по продвижению политического урегулирования в Ливии. Об этом заявил первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности.

Дипломат в ходе выступления отметил, что обстановка в североафриканском государстве остается стабильной. Москва внимательно следит за обсуждениями внутри страны, касающихся переноса президентских и парламентских выборов, которые не состоялись в запланированную дату — 24 декабря 2021 года. По словам Полянского, ливийцам необходимо скорее определиться относительно проведения избирательного процесса, дискуссия по этому поводу не должна затягиваться.

«Полагаем также принципиально важным, чтобы в выборах могли принять участие представители всех ведущих политических сил. Это позволило бы обеспечить согласие в ливийском обществе по поводу итогов будущего голосования и избежать нового опасного обострения в военно-политической ситуации в этой стране. В этой связи рассчитываем, что ливийцы определятся по всем остающимся вопросам в самое ближайшее время», — заявил зампостпред.

Дмитрий Полянский заявил о поддержке Москвой урегулирования в Ливии
wikipedia.org / Neptuul / CC BY-SA 3.0

Дмитрий Полянский указал, что приостановка политического процесса стала причиной отсутствия прогресса на других направлениях урегулирования, в частности, военном. Затормозилась работа по консолидации государственных учреждений.

«Не завершена работа по объединению госорганов, в том числе финансовых институтов, требуются усилия для нормализации социально-экономического положения. Нет существенных позитивных подвижек и на военном треке», — сказал он.

Дипломат выразил обеспокоенность в связи с вероятностью новой вооруженной эскалации. Ливийцы не предпринимают никаких дополнительных мер по окончательному примирению.

«Разумеется, хорошо, что активные боевые действия в стране не ведутся уже более года. Однако дальнейших шагов с целью недопущения возможности эскалации сохраняющегося вооруженного противостояния стороны не предпринимают. Это грозит нарушением перемирия и новой вспышкой насилия вследствие намеренной провокации или случайного инцидента», — подчеркнул Полянский.

Он подтвердил, что Россия готова продолжить продвигать политическое урегулирование в стране. Действовать намерены путем целенаправленной работы с ливийскими сторонами и в многосторонних форматах.

По словам зампостпреда, Москва обеспокоена тем, что с ноября 2021 года в Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) нет руководителя. Генерального секретаря Антониу Гутерреша призвали в кратчайшие сроки представить кандидатур. РФ предложила Совету Безопасности гибко подойти к вопросу о сроке продления мандата МООНПЛ, срок которого истекает в конце января.

В понедельник, 24 января, спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех в ходе заседания парламента призвал к формированию совместного комитета для разработки Конституции страны. Депутаты приступят к процессу над Основным законом вместе с членами Высшего государственного совета.

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Все новости / Весь мир / Дмитрий Полянский заявил о поддержке Москвой урегулирования в Ливии
россия ливия совет безопасности оон дмитрий полянский
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