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После двух тяжелых болезней: Лев Лещенко рассказал о Добрынине
Общество
После двух тяжелых болезней: Лев Лещенко рассказал о Добрынине
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

25 января день рождения отмечает знаменитый российский исполнитель эстрадной песни, композитор, народный артист РФ — Вячеслав Добрынин. Ему исполняется 76 лет. Хиты Добрынина в 80-х и 90-х звучали отовсюду. Певца с хрипловатым голосом полюбили миллионы. Он и сейчас не дает о себе забыть: на многие его композиции современные исполнители делали и делают ремиксы. Друг артиста, знаменитый баритон России Лев Лещенко, в беседе с ФАН рассказал, за что ценит Вячеслава Добрынина.

«Добрынин — человек, который создал жанр песни особой на стыке советской и российской эстрадной музыки. После его знаменитых хитов появилось целое направление музыки, которое подхватили молодые наши композиторы. Сейчас это можно называть как угодно: и шансоном, и эстрадной песней, и поп-музыкой. Но именно Добрынин синтезировал очень многие направления, будучи образованным человеком, который закончил МГУ. Он обладает глубокими и фундаментальными знаниями. Он — просто личность, которая несет в себе позитив и хорошее настроение. Он — выразитель народного настроения», — поделился Лев Лещенко.

«После двух тяжелых болезней»: Лев Лещенко рассказал о Добрынине
wikipedia.org /

Лещенко отметил, что одним из первых поздравил именинника по телефону. Не отказался признанный народный артист РСФСР сказать хорошие слова другу Добрынину и через ФАН.

«От всей души поздравляю одного из самых талантливых и одаренных композиторов нашего Отечества, моего товарища и очень искреннего человека. Сейчас ему хочется пожелать здоровья, ведь он после двух тяжелых болезней. Надеюсь, что все придет в норму, и он еще плодотворно сможет поработать», — подчеркнул Лев Лещенко.

«После двух тяжелых болезней»: Лев Лещенко рассказал о Добрынине
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Накануне народный артист России Лев Лещенко признался, что горд и счастлив получить награду «За заслуги в культуре и искусстве». Президент России Владимир Путин наградил артиста за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

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