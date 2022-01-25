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Дмитрий Маликов показал повзрослевшего сына от суррогатной матери

Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал повзрослевшего сына от суррогатной матери
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 января. Знаменитый певец Дмитрий Маликов показал поклонникам повзрослевшего сына Марка, который появился на свет благодаря суррогатной матери.

Мальчик отмечает день рождения. Ребенку исполнилось четыре года. По случаю светлого праздника артист решил поделиться с поклонниками семейным фото.

«Ты — любовь всей моей жизни! С днем рождения, сын!» — написал 51-летний исполнитель на своей странице в Instagram.

Дмитрий Маликов души не чает в наследнике. Он наслаждается отцовскими заботами и старается проводить с малышом как можно больше времени. Интернет-пользователи, увидев лучезарного артиста, поздравили мужчину и пожелали ему успехов в воспитании сына.

Дмитрий Маликов показал повзрослевшего сына от суррогатной матери
Prt Scr instagram.com / @dmitriy_malikov

«Со счастьем тебя, Димочка! Чтоб так было всегда!»;

«Пусть так будет как можно дольше!»;

«Какой вы счастливый, Дима! Здоровья вам, побольше радости и просто хорошей жизни!» — написали комментаторы.

У Дмитрия Маликова и Елены Изаксон двое совместных детей: дочь Стефания и сын Марк. Наследники прекрасно ладят друг с другом, несмотря на огромную разницу в возрасте.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Маликов показал повзрослевшего сына от суррогатной матери
фото маликов сын
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