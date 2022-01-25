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Эксперт по энергетике Землянский: «Газпром» уже смог окупить «Северный поток — 2»

Политика
Эксперт по энергетике Землянский: «Газпром» уже смог окупить «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Москва, 25 января. Юридические проволочки с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2» сыграли на руку России, заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» на текущий момент оказался заморожен из необходимости зарегистрировать управляющую компанию Nord Stream 2 AG на территории Германии, а не Швейцарии. Энергетический рынок Европейского союза очень чувствительно реагирует на подобные инциденты, что сразу же отражается на конечной цене на природное топливо.

«Еще до финансовых отчетов "Газпрома" я говорил, что вся ситуация с задержкой ему выгодна. Не исключено, что ее просто не то чтобы создали, но не заметили, что надо было регистрировать Nord Stream 2 AG сразу в Германии. Дивиденды от задержки в любом случае получает "Газпром"», — сказал специалист.

Таким образом, ловкий трюк российской энергетической компании помог почти мгновенно окупить средства, которые были инвестированы в строительство проекта. Это случилось буквально в течение одного года, хотя изначально планировалось, что этот процесс займет около 15 лет.

Ранее Национальная служба новостей сообщила о заявлении канцлера Австрии Карла Нехаммера о необходимости «Северного потока — 2» для Европы. Вместе с тем в руководстве «Газпрома» подтвердили, что проект технически готов к запуску.

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Газпром выгода сп-2
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