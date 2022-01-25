Три дипломата США покинули переговорную группу по СВПД из-за внутренних противоречий

Тегеран, 25 января. Трое членов делегации США на переговорах по «ядерной сделке» в Вене подали в отставку из-за возникших в группе противоречий.

Свой пост покинул заместитель специального посланника по Ирану Ричард Нефью, который не сошелся во мнениях главой группы. В Госдепе подчеркнули, что он по-прежнему останется сотрудником ведомства и указали на то, что практика замены дипломатов за год работы в составе таких делегаций не является необычной.

По мнению Нефью, команда Вашингтона должна придерживаться более жесткой позиции по отношению к Тегерану. Также он считал необходимым усилить введенные против Ирана санкции для оказания на него давления за столом переговоров по «ядерной сделке». Видимо, раскол внутри команды был действительно серьезным, поскольку ряд СМИ сообщил, что на встречах в Вене заместителя спецпосланника не видели с прошлого месяца. Помимо этого, в отставку ушли и два других делегата, разделявших его мнение.

Senior US envoy for Iran leaves role negotiating nuclear talks with Tehran - The Hill https://t.co/F7kttPzz2M pic.twitter.com/nZW8cdkiTu — Noah Ross (@drnoahross) January 25, 2022

Данный инцидент произошел на фоне повторного призыва Вашингтона к проведению прямого диалога с Ираном. В прошлом месяце эту инициативу выдвинул сам глава переговорной группы от США Роберт Мэлли, подчеркнув свою готовность встретиться с делегатами от Исламской республики «в любое время и в любом месте».

«Прямая встреча обеспечит более эффективную коммуникацию, которая крайне необходима для скорейшего достижения взаимопонимания касательно возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий…. Мы готовы встретиться с ними лицом к лицу и считаем, что это намного лучше непрямых переговоров», — заявил спецпред.

Накануне с аналогичным предложением выступила администрация президента США Джо Байдена, которая регулярно напоминает, что для успешного завершения диалога о возвращении к «ядерной сделке» остается все меньше времени. Также американские делегаты вновь попытались поднять вопрос об освобождении четверых граждан США, заключенных в иранских тюрьмах.

Как ответили в Тегеране, Иран согласится на встречу, если прогресс на переговорах сделает такой шаг оправданным. Глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе пресс-конференции подчеркнул, что любые сообщения о прямом диалоге между США и Ираном в настоящее время «не соответствуют действительности», однако если две делегации достигнут согласия по условиям и гарантиям сделки, иранская сторона рассмотрит такое предложение.

Касательно освобождения заключенных Тегеран ответил решительным отказом, указав на то, что в рамках СВПД не согласится ни на какие дополнительные или предварительные условия. Как отметили ранее американские дипломаты, без учета этой ситуации достичь консенсуса по сделке вряд ли удастся. Однако официальные лица Ирана дали понять, что открыты для диалога об обмене пленными, но без привязки его к переговорам по СВПД.