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Личные вещи Джона Леннона выставлены на аукцион в формате NFT

Общество
Личные вещи Джона Леннона выставлены на аукцион в формате NFT
wikipedia.org

Беверли-Хиллз, 25 января. Поклонник и коллекционеры смогут приобрести вещи музыканта Джона Леннона на аукционе в Калифорнии. Сын исполнителя Джулиан Леннон выставил лоты на продажу в виде NFT.

Аукцион пройдет 7 февраля. Из личной коллекции Джулиана Леннона на торги уйдут три гитары музыканта и ноты песни Hey Jude — Пол Маккартни написал этот трек специально для сына Джона Леннона, чтобы поддержать его во время развода родителей. Среди вещей артиста также заявлены оригинальное афганское пальто и черный плащ, который Леннон надевал на съемки в двух картинах. Об этом сказано на сайте аукциона.

Предметы из коллекции музыканта выставят на торги в формате невзаимозаменяемых NFT. Часть выручки планируется отдать благотворительному фонду «Белое перо».

Ранее режиссер Квентин Тарантино также выставил на торги вырезанные эпизоды из фильма «Криминальное чтиво». Фрагменты были распроданы в формате NFT.

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Джон Леннон аукцион nft
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