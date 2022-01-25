Личные вещи Джона Леннона выставлены на аукцион в формате NFT

Беверли-Хиллз, 25 января. Поклонник и коллекционеры смогут приобрести вещи музыканта Джона Леннона на аукционе в Калифорнии. Сын исполнителя Джулиан Леннон выставил лоты на продажу в виде NFT.

Аукцион пройдет 7 февраля. Из личной коллекции Джулиана Леннона на торги уйдут три гитары музыканта и ноты песни Hey Jude — Пол Маккартни написал этот трек специально для сына Джона Леннона, чтобы поддержать его во время развода родителей. Среди вещей артиста также заявлены оригинальное афганское пальто и черный плащ, который Леннон надевал на съемки в двух картинах. Об этом сказано на сайте аукциона.

Предметы из коллекции музыканта выставят на торги в формате невзаимозаменяемых NFT. Часть выручки планируется отдать благотворительному фонду «Белое перо».

Ранее режиссер Квентин Тарантино также выставил на торги вырезанные эпизоды из фильма «Криминальное чтиво». Фрагменты были распроданы в формате NFT.