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Рубль умеренно дорожает вслед за ростом нефтяных котировок

  /   Обновлено: 25 января 2022 11:56
Экономика
Рубль умеренно дорожает вслед за ростом нефтяных котировок
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Курс рубля во вторник утром умеренно укрепляется вслед за дорожающей нефтью, однако незначительно корректирует падение предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:30 по московскому времени доллар расчетами «завтра» теряет 20 копеек — до 78,56 рубля за денежную единицу. Евро упал на 29 копеек — до 88,90 рубля, следует из информационного табло Московской биржи.

Стоимость мартовских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE к 8:03 по Москве составила 86,70 доллара за баррель, что на 0,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Техасская WTI подорожала на 0,36% — до 83,61 доллара.

На старте торговой сессии доллар прибавил 2,75 копейки и достиг 78,79 рубля за денежную единицу. Европейская валюта снизилась на 3,5 копейки и составила 89,15 рубля.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что доллар может обвалиться из-за обострения отношений России с НАТО и странами Запада. Чтобы избежать негативных последствий, депутат Госдумы рекомендует покупать российскую валюту.

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Все новости / Экономика / Рубль умеренно дорожает вслед за ростом нефтяных котировок
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