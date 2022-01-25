«На минуточку» с Александром Малькевичем. «Охрана памятников» у нас ведет к их гибели

В новом выпуске постоянной рубрики «На минуточку» Александр Малькевич рассуждает о судьбе памятников архитектуры. Стоит ли восстанавливать здания полностью по изначальным чертежам или можно позволить модернизировать их изнутри с учетом современных реалий?

Недавно один из петербуржских вузов получил в свои владения старое здание, являющееся памятником архитектуры. После того, как был утвержден план ремонта, и началась реставрация здания, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга остановил работы.

Организация потребовала от вуза полностью восстановить лепнину, штукатурку, колонны, камин и другие старинные элементы. При этом становится понятно, что технические характеристики здания, построенного на рубеже XVIII-XIX веков, далеки от современных требований комфортного пребывания там студентов, работы педагогов и оснащения аудиторий.

По мнению Александра Малькевича, назрели предпосылки к изменению законодательства в этой сфере.