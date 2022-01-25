Небоскребы больше не взрываются: как коммунистическая партия Китая поменяла концовку «Бойцовского клуба»

Китайская стриминговая платформа Tencent Video показала фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Однако его концовка была изменена для аудитории КНР.

В оригинальной версии рассказчик (роль Эдварда Нортона) разделывается со своим альтер-эго — Тайлером Дерденем (Брэд Питт), после чего вместе с Марлой Сингер (великолепная Хелена Бонэм Картер) смотрит на взрывающиеся по задумке Дердена небоскребы.

Всего этого нет в китайской версии: высотные дома там не взрываются, а герой Нортона вместо того, чтобы смотреть на плоды совершенного его двойником террористического акта, попадает в психиатрическую лечебницу. Согласно новой сюжетной развязке, Тайлер Дерден специально оставил подсказку сотрудникам правоохранительных органов, которой те и воспользовались, обезвредив взрывные устройства. Но судьба рассказчика все-таки не столь печальна: из «сумасшедшего дома» его выпустили в 2012 году — «одного», без компании надоедливого двойника-террориста. Он снова смог нормально спать, избавившись от сна наяву.

Федеральное агентство новостей /

Согласно данным Vice, киношедевр Дэвида Финчера был отредактирован правообладателем — находящейся под государственным контролем компанией Pacific Audio & Video Co. После этого его одобрила специальная комиссия Коммунистической партии Китая — и лишь тогда фильм был передан стриминговой платформе Tencent Video. Сама компания не стала никак комментировать изменение концовки культового фильма.