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Представительство петербургского просветительского центра начнет работу в ДНР
Общество
Представительство петербургского просветительского центра начнет работу в ДНР
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 25 января. Просветительский центр патриотического воспитания «Донецкий доброволец» будет заниматься оказанием юридической и гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом заявил руководитель Санкт-Петербургского просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров, сообщает информационное агентство «Новороссия».

Владимиров подчеркнул, что в центре работают профессиональные юристы, которые обязательно помогут в сложных ситуациях. У многих дончан есть родственники в России, нуждающиеся в юридической поддержке, которым также будет оказывать помощь просветительский центр.

Ранее ФАН рассказывал о получении детской больницей в Донецке лекарств на 900 тысяч рублей. Они были доставлены в ДНР в рамках гуманитарной помощи.

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