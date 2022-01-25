ПФР в беззаявительном режиме проведет доиндексацию пенсий россиян

Москва, 25 января. Пенсионный фонд России (ПФР) проведет в феврале доиндексацию пенсионных начислений. Для пересчета выплат заявлений от граждан не понадобится, процедура будет проходить в автоматическом режиме, пишет PRIMPRESS.

Доначисленные средства также поступят пожилым людям в феврале. Важно отметить, что данная мера коснется только неработающих россиян преклонного возраста, которые по линии ведомства получают страховые пенсии.

Конечная индексация выплат составит 8,6%. Такой коэффициент предложил президент РФ Владимир Путин, отметив что утвержденный в 2021 году показатель — 5,9% — не соответствует реальной экономической обстановке в стране.

«Выплаты будут проиндексированы автоматически и поступят неработающим пенсионерам в феврале вместе с основной пенсией, подавать заявление не нужно», — уточнили в ПФР.

Выплаты по старости в текущем году могут получить женщины в возрасте 56,5 года, а также мужчины, достигшие 61,5 года, рассказала ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.