Аэропорты Узбекистана возобновили работу после перебоев с электроэнергией

Ташкент, 25 января. Представители Министерства энергетики Узбекистана заявили о поэтапном возобновлении подачи электроэнергии в стране. Аэропорты страны возобновили свою работу, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт Ташкента работает только на прием авиарейсов. Региональные аэропорты Узбекистана принимают и выпускают рейсы, уточнили представители пресс-службы.

Массовое отключение электроэнергии было зафиксировано во вторник, 25 января, в ряде городов Казахстана, Узбекистана, а также Киргизии. Отмечается, что в Ташкенте была приостановлена работа метрополитена и аэропорта, в Бишкеке воздушную гавань перевели на автономное энергообеспечение. Причины отключения электричества в данный момент не установлены, специалисты работают над устранением неисправности.