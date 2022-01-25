Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 13:31
13:30
Общество
В Москве установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19
13:30
Экономика
McKinsey: мировой переход к углеродной нейтральности потребует 275 трлн долларов
13:29
Общество
Путин заявил о желании принять участие в открытии Международного конгресса математиков
13:29
Весь мир
В Кувейте двух офицеров обвинили в коррупции при закупке истребителей Eurofighter Typhoon
13:26
Политика
Британские ПТУР и американские реактивные снаряды будут использоваться против городов Донбасса
13:26
Происшествия
Находящегося в розыске гражданина Туркмении задержали в центре Петербурга
13:25
Армия
The Sun: Британия может заключить с Украиной аналог англо-польского союза 1939 года
13:12
Происшествия
Пассажир авиарейса Узбекистан — Москва умер во время полета
13:11
Общество
Путин поздравил студентов, аспирантов и школьников с Татьяниным днем
13:09
Спорт
Российский форвард «Миннесоты» Капризов стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Транспортный коллапс и отмены рейсов: Турция оказалась не готова к сильным снегопадам

Весь мир
Транспортный коллапс и отмены рейсов: Турция оказалась не готова к сильным снегопадам
Global Look Press  /  Ibrahim Oner / Keystone Press Agency

Стамбул, 25 января. Самый крупный город Турции накрыли масштабные снегопады, при этом местные власти оказались полностью не готовы к бушующей стихии.

Мощный циклон превратил жизнь в Стамбуле в настоящий кошмар. Метели в буквальном смысле обрушились на западные и северные районы мегаполиса с вечера 24 января. Метеорологи прогнозируют, что осадки в городе и его окрестностях продлятся до 26-го числа, их интенсивность снизится к пятнице, 28 января. 

Ад на дорогах

Бури спровоцировали многочисленные аварии на дорогах города, а также вызвали транспортный коллапс. Из-за снегопада были временно отменены некоторые трамвайные маршруты, многие магистрали оказались перекрыты, что вынудило граждан воспользоваться услугами метро или метробуса (автобусный скоростной маршрут длиной 50 км). Вследствие этого на остановках произошло столпотворение.

Многие автомобилисты застряли в девятибалльных пробках. На парализованных трассах тысячи жителей Стамбула ждали помощи под сильным снегопадом.

В районах, где бури были наиболее интенсивными, сотрудники муниципалитетов и некоторые некоммерческие организации раздавали чай, суп, воду и еду гражданам, застрявшим в пути. Многие автомобилисты вовсе оставляли свои машины на обочинах и шли домой пешком.

Катастрофическая ситуация сложилась на трассе «Северная Мармара». Согласно сообщениям из соцсетей, люди были вынуждены на протяжении 18 часов ждать помощи городских служб. В конечном итоге граждане были эвакуированы после приезда на место отрядов жандармерии. По данным властей, к 5:30 утра (совпадает с московским временем) более пяти тысяч человек были эвакуированы, в то время как почти 3 200 стамбульцев размещены в гостиницах и общежитиях.

На фоне транспортного коллапса губернатор провинции Стамбул Али Ерликая объявил в своем Twitter-аккаунте, что до 13:00 запрещается движение для транспортных средств, за исключением общественного транспорта и служебных автомобилей. Он также уточнил, что ограничение на въезд в Стамбул продолжит действовать как со стороны Фракии, так и со стороны Анатолии.

Суматоха в аэропорту

Очевидно, стихия повлияла и на работу аэропортов. Накануне все авиарейсы в воздушной гавани Стамбула были приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Сегодня запрет на полеты был вновь продлен до 13:00. Тысячи пассажиров оказались заблокированы.

Кроме того, вследствие метели в новом аэропорту мегаполиса, открывшемся в октябре 2018 года, под тяжестью снега обрушилась крыша.

Помимо прочего, турецкие власти 25 января объявили административный отпуск для всего персонала государственных учреждений, чтобы снизить мобильность. В школах были отменены занятия, а университетские экзамены были перенесены. В целом власти призывают граждан оставаться дома.

Тем не менее, как отмечают пользователи соцсетей, бури и снегопады не напугали малоимущих жителей города. Накануне они выстроились в очередь за дешевым хлебом, стоимость которого субсидируется городскими властями. Тяжелое экономическое положение заставило многих местных жителей выйти на улицу в столь неспокойную погоду.

Политизированный снег

Аномалия в Стамбуле, как и многие другие вопросы, незамедлительно превратилась в инструмент политических игр, ведь представители разных фракций пытаются «нажиться» на неудачах оппонентов.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную «Республиканскую народную партию» (РНП), попытался найти положительные стороны непогоды, парализовавшей город. Политик заявил агентству Reuters, что снегопад, хотя и вызывает транспортные проблемы, заполнит местные плотины, объем воды в которых сократился до многолетних минимумов.

«Стамбул зависит от благословения снега. Если он не будет проходить каждый сезон так, как это предполагается, нас ждут различные риски», — сказал Имамоглу, добавив, что в городе был зафиксирован около 10-15 сантиметровый снежный покров, а в сельской местности — 25 см.

Тем временем проправительственные СМИ ловко ухватились за инфоповод и обрушились с критикой на оппозиционного мэра города, который в 2019 году смог обойти на выборах представителя правящей фракции. 

«Стамбульская мэрия РНП провалилась в борьбе со снегом. Граждане сказали: "Экрем Имамоглу, уходи!"», — гласит заголовок канала A Haber, известного своей лояльностью к властям Турции.

«Стамбульская мэрия сделала жертвами сотни тысяч наших граждан, мужчин и женщин, детей и стариков, не приняв необходимых и достаточных мер предосторожности! Знайте, Стамбул не бесхозный! Стамбульцы преодолеют этот мороз, но никогда не забудут вашу неосмотрительность», — заявил руководитель провинциального отделения «Партии справедливости и развития» (ПСР) Осман Нури Кабактепе.

В Twitter также была запущена акция «Имамоглу, уходи в отставку» (#imamoğluistifa). Граждане указали на то, что город оказался не готов к подобного рода катаклизмам.

В свою очередь оппозиционные СМИ обратили внимание на аналогичные проблемы со снегом в других провинциях, где муниципалитеты возглавляют представители ПСР. В частности, тяжелая ситуация наблюдалась в провинциях Газиантеп и Кахраманмараш.

«Это Кахраманмараш, где ПСР получила 67% голосов. Пробки вызваны небольшим снегопадом из-за того, что муниципалитет не работал. Мы не молчим и продолжаем объяснять позор ПСР!!» — написал журналист Нуруллах Йылдыз.

Некоторые политики призвали прекратить партийные разборки и наконец-таки помочь гражданам в тяжелых условиях.

«Вместо стремления к партийной борьбе, зависти по поводу власти или дешевых надежд на неудачу [конкурента], необходимо срочно совместно предпринимать действия. Сначала все наши соотечественники должны вернуться домой целыми и невредимыми. А потом уже мы будем спорить в социальных сетях и душить друг друга!» написал депутат от националистической «Хорошей партии» Явуз Агыралиоглу на странице в Twitter.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Транспортный коллапс и отмены рейсов: Турция оказалась не готова к сильным снегопадам
турция стамбул снегопад снег транспортный коллапс
Комментировать