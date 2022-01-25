Транспортный коллапс и отмены рейсов: Турция оказалась не готова к сильным снегопадам

Стамбул, 25 января. Самый крупный город Турции накрыли масштабные снегопады, при этом местные власти оказались полностью не готовы к бушующей стихии.

Мощный циклон превратил жизнь в Стамбуле в настоящий кошмар. Метели в буквальном смысле обрушились на западные и северные районы мегаполиса с вечера 24 января. Метеорологи прогнозируют, что осадки в городе и его окрестностях продлятся до 26-го числа, их интенсивность снизится к пятнице, 28 января.

Ад на дорогах

Бури спровоцировали многочисленные аварии на дорогах города, а также вызвали транспортный коллапс. Из-за снегопада были временно отменены некоторые трамвайные маршруты, многие магистрали оказались перекрыты, что вынудило граждан воспользоваться услугами метро или метробуса (автобусный скоростной маршрут длиной 50 км). Вследствие этого на остановках произошло столпотворение.

İstanbul'da metroda izdiham yaşanıyor



▪️Metrobüsler ve İETT otobüslerinde yaşanan aksaklıklar sonrası metroyu tercih eden vatandaşlar nedeniyle metro istasyonlarında izdiham yaşanıyor.

▪️İstasyonda oluşan yoğun kalabalık kameraya böyle yansıdı. pic.twitter.com/UMrhhBC8Cq — EHA MEDYA (@eha_medya) January 24, 2022

Многие автомобилисты застряли в девятибалльных пробках. На парализованных трассах тысячи жителей Стамбула ждали помощи под сильным снегопадом.

Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda çok sayıda TIR ve otomobil, buzlu yolda kayarak birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol havalimanı istikametine durdu. Ekiplerin çalışması sürüyor. #havalimanı #otoyol #TIR #kaza pic.twitter.com/Z53xxCtzQu — Flash İstanbul (@Flashistanbul1) January 24, 2022

В районах, где бури были наиболее интенсивными, сотрудники муниципалитетов и некоторые некоммерческие организации раздавали чай, суп, воду и еду гражданам, застрявшим в пути. Многие автомобилисты вовсе оставляли свои машины на обочинах и шли домой пешком.

Катастрофическая ситуация сложилась на трассе «Северная Мармара». Согласно сообщениям из соцсетей, люди были вынуждены на протяжении 18 часов ждать помощи городских служб. В конечном итоге граждане были эвакуированы после приезда на место отрядов жандармерии. По данным властей, к 5:30 утра (совпадает с московским временем) более пяти тысяч человек были эвакуированы, в то время как почти 3 200 стамбульцев размещены в гостиницах и общежитиях.

Yapımı için yaklaşık 15 milyon ağacın katledildiği Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum.



pic.twitter.com/fvkN78dOC1 — Ekoloji Radarı (@EkolojiR) January 24, 2022

На фоне транспортного коллапса губернатор провинции Стамбул Али Ерликая объявил в своем Twitter-аккаунте, что до 13:00 запрещается движение для транспортных средств, за исключением общественного транспорта и служебных автомобилей. Он также уточнил, что ограничение на въезд в Стамбул продолжит действовать как со стороны Фракии, так и со стороны Анатолии.

Суматоха в аэропорту

Очевидно, стихия повлияла и на работу аэропортов. Накануне все авиарейсы в воздушной гавани Стамбула были приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Сегодня запрет на полеты был вновь продлен до 13:00. Тысячи пассажиров оказались заблокированы.

Кроме того, вследствие метели в новом аэропорту мегаполиса, открывшемся в октябре 2018 года, под тяжестью снега обрушилась крыша.

uzmanlar uyarmıştı.!!

İstanbul havaalanı kargo binasının çökme anı.!! pic.twitter.com/w2bVS8fXuE — VartoLu Ozer (@IroniOzer) January 24, 2022

Помимо прочего, турецкие власти 25 января объявили административный отпуск для всего персонала государственных учреждений, чтобы снизить мобильность. В школах были отменены занятия, а университетские экзамены были перенесены. В целом власти призывают граждан оставаться дома.

Тем не менее, как отмечают пользователи соцсетей, бури и снегопады не напугали малоимущих жителей города. Накануне они выстроились в очередь за дешевым хлебом, стоимость которого субсидируется городскими властями. Тяжелое экономическое положение заставило многих местных жителей выйти на улицу в столь неспокойную погоду.

Политизированный снег

Аномалия в Стамбуле, как и многие другие вопросы, незамедлительно превратилась в инструмент политических игр, ведь представители разных фракций пытаются «нажиться» на неудачах оппонентов.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную «Республиканскую народную партию» (РНП), попытался найти положительные стороны непогоды, парализовавшей город. Политик заявил агентству Reuters, что снегопад, хотя и вызывает транспортные проблемы, заполнит местные плотины, объем воды в которых сократился до многолетних минимумов.

«Стамбул зависит от благословения снега. Если он не будет проходить каждый сезон так, как это предполагается, нас ждут различные риски», — сказал Имамоглу, добавив, что в городе был зафиксирован около 10-15 сантиметровый снежный покров, а в сельской местности — 25 см.

Trafiğe çıkılmaması uyarımıza büyük oranda uyan İstanbullulara teşekkürler.



Bölgesel, ani ve yoğun kar yağışı devam ediyor. Tüm ekipler yol açma, tuzlama ve kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Acil ve zorunlu haller dışında kesinlikle trafiğe çıkılmamalı. pic.twitter.com/h03jR6ysnK — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 24, 2022

Тем временем проправительственные СМИ ловко ухватились за инфоповод и обрушились с критикой на оппозиционного мэра города, который в 2019 году смог обойти на выборах представителя правящей фракции.

«Стамбульская мэрия РНП провалилась в борьбе со снегом. Граждане сказали: "Экрем Имамоглу, уходи!"», — гласит заголовок канала A Haber, известного своей лояльностью к властям Турции.

CHP'li İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı!

Vatandaş "Ekrem İmamoğlu istifa" dedi https://t.co/1IuiTavvDj pic.twitter.com/ODYwqdXrVz — A Haber (@Ahaber) January 24, 2022

«Стамбульская мэрия сделала жертвами сотни тысяч наших граждан, мужчин и женщин, детей и стариков, не приняв необходимых и достаточных мер предосторожности! Знайте, Стамбул не бесхозный! Стамбульцы преодолеют этот мороз, но никогда не забудут вашу неосмотрительность», — заявил руководитель провинциального отделения «Партии справедливости и развития» (ПСР) Осман Нури Кабактепе.

Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi!



Bilin ki; İstanbul sahipsiz değildir!

İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz. pic.twitter.com/fmzSv0VacX — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 25, 2022

В Twitter также была запущена акция «Имамоглу, уходи в отставку» (#imamoğluistifa). Граждане указали на то, что город оказался не готов к подобного рода катаклизмам.

В свою очередь оппозиционные СМИ обратили внимание на аналогичные проблемы со снегом в других провинциях, где муниципалитеты возглавляют представители ПСР. В частности, тяжелая ситуация наблюдалась в провинциях Газиантеп и Кахраманмараш.

«Это Кахраманмараш, где ПСР получила 67% голосов. Пробки вызваны небольшим снегопадом из-за того, что муниципалитет не работал. Мы не молчим и продолжаем объяснять позор ПСР!!» — написал журналист Нуруллах Йылдыз.

Burası AKP’nin %67 oy aldığı Kahramanmaraş. Belediye çalışma yapmadığı için hafif kar yağışı sonucu oluşan trafik ???????? V/@Ali_Oztunc



S U S M U Y O R U Z ve AKP’nin rezaletlerini açıklamayı sürdürüyoruz!!



pic.twitter.com/vQqyJSpWAC — Nurullah YILDIZ (@nrlhyildiz) January 18, 2022

Некоторые политики призвали прекратить партийные разборки и наконец-таки помочь гражданам в тяжелых условиях.