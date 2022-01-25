Американский журналист Бом считает «ерундой» возможные антироссийские санкции США

Москва, 25 января. Американский журналист Майкл Бом в рамках участия в программе «Время покажет» заявил о несостоятельности возможных санкций, которые подготовил Белым дом в случае «вторжения» российских войск на территорию Украины.

Ведущий политического ток-шоу Артем Шейнин попытался выяснить, почему Соединенные Штаты так активно нагнетают миф о скором «вторжении» российской армии на территорию Украины. В ответ на это Бом отметил, что захват Киева может произойти в течение всего лишь двух дней.

Вместе с тем журналист добавил: именно поэтому Государственный департамент принял решение о начале эвакуации семей американских дипломатов из посольства США в Киеве. Такую возможность имеют и сами сотрудники дипмиссии, если почувствуют реальную угрозу.

Шейнин обратил внимание американца на то, что Вашингтон пригрозил Москве неподъемными экономическими санкциями в случае вторжения. Однако ответ американца в очередной раз подтвердил их ничтожность.

«А как же эти ваши "адские» санкции?"» – выразил недоумение ведущий.

«Это ерунда», – заявил американец.

«Это я и хотел услышать», – ловко подловил его Шейнин.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что ведущие страны НАТО подготовили ряд беспрецедентных антироссийских санкций. Однако страны Европы опасаются, что такой шаг будет иметь мощный обратный эффект.