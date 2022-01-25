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Универсал Mercedes-Benz прикованного к постели Шумахера выставили на продажу

Общество
Универсал Mercedes-Benz прикованного к постели Шумахера выставили на продажу
michael-schumacher.de

Москва, 25 января. Универсал Mercedes-Benz C63 AMG, который принадлежал семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру, выставили на аукцион Bonhams. Организаторы планируют выручить за лот от 57 тысяч до 110 тысяч долларов.

Автомобиль немецкий гонщик получил в качестве служебной машины в 2010 году, когда выступал за Mercedes GP Petronas. Транспортное средство черного цвета было оснащено огромным количеством дополнительных опций, которые стоили порядка 20 тысяч евро.

После Шумахера у Mercedes-Benz C63 AMG было несколько владельцев. Судя по фотографиям, машина находится в отличном состоянии. Пробег у немецкого автомобиля составляет 51 894 километров, сообщил Carscoops.

Торги пройдут 3 февраля. Местом проведения мероприятия был выбран Париж.

Михаэль Шумахер во время катания на горнолыжном курорте получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он долго пролежал в коме. Сейчас гонщик прикован к постели. О нем заботится семья, которая на лечение спортсмена потратила больше 20 миллионов фунтов стерлингов.

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шумахер автомобиль аукцион
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