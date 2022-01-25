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Цекало спродюсирует новый сериал Быкова про крупнейшую ОПГ в истории России

Общество
Цекало спродюсирует новый сериал Быкова про крупнейшую ОПГ в истории России
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 25 января. Продюсер Александр Цекало и режиссер Юрий Быков займутся созданием сериала о российской ОПГ «Общак». Проект будет разработан под крылом студии «Среда».

Юрий Быков займет место режиссера проекта, сценарий напишет Олег Маловичко («Хрустальный», «Лед»). Продюсером выступит Александр Цекало. Сериал сосредоточится на крупнейшей преступной группировке в истории России — «Общак». Премьера запланирована на 2023 год. Об этом сказано в пресс-релизе создателей проекта.

Сериал получил название «Лихие». Прежде Быков и Цекало уже сотрудничали во время работы над детективом «Метод» с Константином Хабенским.

Ранее студия MGM (Metro Goldwyn Mayer) приобрела права на адаптацию фильма Быкова «Дурак». Картина получит ремейк в виде многосерийного проекта под руководством Алекса Резника, который уже работал над сериалом «Семь секунд», основанном на драме «Майор».

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