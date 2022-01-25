Испанец Надаль стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии

Мельбурн, 25 января. Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл канадского теннисиста Дениса Шаповалова в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча, продолжавшаяся 4 часа 10 минут, завершилась победой испанца со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. Надаль восемь раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из семи и совершил 11 двойных ошибок.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира серии «Большого шлема» в Мельбурне является сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга вторая ракетка мира обыграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов.