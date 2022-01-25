В Мордовии автобус насмерть задавил женщину

Саранск, 25 января. Поздно вечером в Большеберезниковском районе Мордовии женщина попала под колеса рейсового автобуса.

По данным региональной Госавтоинспекции, женщина шла прямо по проезжей части, на ее одежде не было светоотражающих элементов. Водитель автобуса заметил ее в самый последний момент, не сумев избежать наезда. От полученных травм женщина скончалась на месте. Отмечается, что водитель был трезв, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП, произошедшем в Чамзинском районе Мордовии. Две иномарки столкнулись на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. В результате инцидента погиб 38-летний мужчина.