ФСБ пресекла деятельность сторонников террористов среди осужденных Владимирской области

Владимир, 25 января. ФСБ выявила 4 иностранных граждан, отбывающих наказание в УФСИН России по Владимирской области, подозреваемых в пособничестве терроризму.

Они занимались вербовкой заключенных в интересах "Исламского государства"1 (организация запрещена на территории РФ) сообщают «Владимирские ведомости».

По данным службы, осужденные, по предварительному сговору, вербовали заключенных в структуру запрещенной организации для подготовки к выезду в зону боевых действий после освобождения из мест лишения свободы.

Фигуранты находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность".

Ранее ФАН рассказывал о задержании жителя Нижегородской области, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Он создал в одном из мессенджеров чат, с помощью которого искал единомышленников среди несовершеннолетних земляков.

1 Организация запрещена на территории РФ.