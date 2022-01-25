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ФСБ пресекла деятельность сторонников террористов среди осужденных Владимирской области

  /   Обновлено: 25 января 2022 12:17
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников террористов среди осужденных Владимирской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владимир, 25 января. ФСБ выявила 4 иностранных граждан, отбывающих наказание в УФСИН России по Владимирской области, подозреваемых в пособничестве терроризму. 

Они занимались вербовкой заключенных в интересах "Исламского государства"1 (организация запрещена на территории РФ) сообщают «Владимирские ведомости».

По данным службы, осужденные, по предварительному сговору, вербовали заключенных в структуру запрещенной организации для подготовки к выезду в зону боевых действий после освобождения из мест лишения свободы.

Фигуранты находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность".

Ранее ФАН рассказывал о задержании жителя Нижегородской области, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Он создал в одном из мессенджеров чат, с помощью которого искал единомышленников среди несовершеннолетних земляков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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исламское государство терроризм фсб вербовка иностранцы
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