Командующий ЦВО Лапин: подразделения ПВО проведут пять крупных учений в 2022 году

Москва, 25 января. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях со средствами противовоздушной обороны и пусками ракет.

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что расчеты ракетных комплексов С-400, С-300 и «Панцирь-С» в текущем году отработают весь комплекс учебно-боевых задач. Военнослужащие совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения «противника». Отмечается, что в ходе учений подразделения ПВО совершат марши на дальние полигоны, где также выполнят задачи по оборудованию огневых позиций и смене районов дислокации.

«Будет задействовано около двух тысяч военнослужащих, а также более 500 единиц вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие ЗВО отработали развертывание ОТРК «Искандер-М». Сообщалось также, что комплексы С-400 перебросили с Дальнего Востока в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, передает «Царьград».