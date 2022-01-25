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Бывший главный идеолог Болсонару Олаву де Карвалью умер в США

Весь мир
Бывший главный идеолог Болсонару Олаву де Карвалью умер в США
wikimedia.org  /  Alan Santos /CC BY 2.0

Ричмонд, 25 января. В США на 75-м году жизни скончался бразильский консервативный публицист и мыслитель Олаву де Карвалью, которого называют «идеологическим отцом» нынешнего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Карвалью, который, по его словам, был критиком современности, неоднократно подвергался критике за свои консервативные взгляды, отсутствие политкорректности, продвижение теорий заговора и антиинтеллектуалистскую позицию. В частности он отрицал теорию глобального потепления, называя ее аферой.

Несмотря на то, что Карвалью часто называют идеологом «болсонаризма», сам он отвергает это «звание». В 2018 году — после победы Болсонару на президентских выборах — он заявил, что может принять предложение президента и занять должность посла Бразилии в США. Тем не менее, в 2019 году он раскритиковал вице-президента страны Амильтона Морана за его поддержку абортов и запрета на владение оружия, назвав его идиотом и предателем на службе Николаса Мадуро.

Смерть Карвалью, который в последние годы жизни проживал в США в штате Вирджиния, вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Представители либеральной общественности не скрывают радости по поводу кончины идеологического оппонента.

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бразилия болсонару
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