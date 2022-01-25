Кедми предсказал самый неожиданный ответ России на случайный удар по Донбассу

Москва, 25 января. США ждет крайне неприятный сюрприз после случайного удара по ЛДНР, так как в Вашингтоне не могут даже приблизительно просчитать и спрогнозировать ответные действия Москвы.

Таким мнением в беседе с Владимиром Соловьевым поделился бывший руководитель израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что в Вашингтоне на самом деле не вынашивают планов на серьезное обострение в Донбассе. Американцы разыгрывают высококачественный спектакль с нагнетанием военной истерии, но боятся разжигать военный конфликт в Европе, так как понимают, что это грозит США позорным провалом.

В то же время более или менее мирные планы американцев (хоть и облаченные в крайне агрессивную обертку) не могут быть залогом того, что обострения не будет. Яков Кедми обратил внимание на серьезное усиление группировки ВСУ на линии разграничения. По последним данным, Киев стянул к границам ЛНР и ДНР около 125 тысяч солдат. При такой численности даже просто статистически возрастает угроза случайного выстрела с украинской стороны по жилым кварталам ЛДНР. Особенно если учесть уровень напряжения как в среде украинских генералов, так и среди простых солдат. При этом Украина стянула к линии разграничения серьезное оружие с огромной поражающей силой. Один выстрел может спровоцировать масштабные разрушения с немалым количеством жертв. В таком случае несомненно последует ответ и развяжется война.

ФБА «Экономика сегодня» /

Соловьев поинтересовался, какие возможности есть у России для эффективного ответа в первую очередь США на агрессию Киева. Он напомнил, что президент РФ совсем недавно переговорил с коллегами в Венесуэле и на Кубе, посетил Индию, встретился с иранским лидером, который приехал для этого в Москву. В ближайшие дни ожидается визит в Китай. Журналист предположил, что все эти переговоры и встречи больше всего похожи на подготовку глобального геополитического ответа Вашингтону в случае эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

По мнению эксперта, поездка в Индию, беседа с Раиси и предстоящий визит в Китай не имеют особого отношения к тому, что происходит на Украине и к ситуации вокруг переговоров с США по вопросам безопасности. Это дипломатическая работа, которая была запланирована заранее. С другой стороны беседы с Мадуро и кубинским лидером можно рассматривать как некий намек в адрес Вашингтона об имеющихся у Москвы опциях в случае большого обострения. Как бы то ни было, у России уже готов и даже разыгран ответ на большую эскалацию в Донбассе и американцы даже представить не могут каким он будет. Речь ведь идет не только о военной, но и о геополитической реакции, которую ни один аналитический центр Пентагона спрогнозировать не может.

«С Украиной не нужны никакие военные действия. Насчет Украины единственное, что есть и готово – это реакция на открытие огня со стороны ВСУ. Этот ответ у России давно запланирован и разыгран и на уровне штабов, и на уровне войск. Там вопросы будут решаться очень быстро — семь бед один ответ. Но самое важное — это какие геополитические сценарии дальнейшего развития событий сегодня заложены в российской политике. Здесь США ждет неприятный сюрприз. Я не смею гадать, какие ответы подготовили в Кремле. Единственное в чем я могу всех заверить — ответ даже на случайный удар по Донбассу будет самым неожиданным для США. Прилетит не с Кубы и даже из Венесуэлы. Прилетит оттуда, откуда Вашингтон ожидает меньше всего», — выразил уверенность военный эксперт.

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