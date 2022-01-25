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Кедми предсказал самый неожиданный ответ России на случайный удар по Донбассу

Политика
Кедми предсказал самый неожиданный ответ России на случайный удар по Донбассу
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 января. США ждет крайне неприятный сюрприз после случайного удара по ЛДНР, так как в Вашингтоне не могут даже приблизительно просчитать и спрогнозировать ответные действия Москвы.

Таким мнением в беседе с Владимиром Соловьевым поделился бывший руководитель израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что в Вашингтоне на самом деле не вынашивают планов на серьезное обострение в Донбассе. Американцы разыгрывают высококачественный спектакль с нагнетанием военной истерии, но боятся разжигать военный конфликт в Европе, так как понимают, что это грозит США позорным провалом.

В то же время более или менее мирные планы американцев (хоть и облаченные в крайне агрессивную обертку) не могут быть залогом того, что обострения не будет. Яков Кедми обратил внимание на серьезное усиление группировки ВСУ на линии разграничения. По последним данным, Киев стянул к границам ЛНР и ДНР около 125 тысяч солдат. При такой численности даже просто статистически возрастает угроза случайного выстрела с украинской стороны по жилым кварталам ЛДНР. Особенно если учесть уровень напряжения как в среде украинских генералов, так и среди простых солдат. При этом Украина стянула к линии разграничения серьезное оружие с огромной поражающей силой. Один выстрел может спровоцировать масштабные разрушения с немалым количеством жертв. В таком случае несомненно последует ответ и развяжется война.

Кедми предсказал самый неожиданный ответ России на случайный удар по Донбассу
ФБА «Экономика сегодня» /

Соловьев поинтересовался, какие возможности есть у России для эффективного ответа в первую очередь США на агрессию Киева. Он напомнил, что президент РФ совсем недавно переговорил с коллегами в Венесуэле и на Кубе, посетил Индию, встретился с иранским лидером, который приехал для этого в Москву. В ближайшие дни ожидается визит в Китай. Журналист предположил, что все эти переговоры и встречи больше всего похожи на подготовку глобального геополитического ответа Вашингтону в случае эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

По мнению эксперта, поездка в Индию, беседа с Раиси и предстоящий визит в Китай не имеют особого отношения к тому, что происходит на Украине и к ситуации вокруг переговоров с США по вопросам безопасности. Это дипломатическая работа, которая была запланирована заранее. С другой стороны беседы с Мадуро и кубинским лидером можно рассматривать как некий намек в адрес Вашингтона об имеющихся у Москвы опциях в случае большого обострения. Как бы то ни было, у России уже готов и даже разыгран ответ на большую эскалацию в Донбассе и американцы даже представить не могут каким он будет. Речь ведь идет не только о военной, но и о геополитической реакции, которую ни один аналитический центр Пентагона спрогнозировать не может.

«С Украиной не нужны никакие военные действия. Насчет Украины единственное, что есть и готово – это реакция на открытие огня со стороны ВСУ. Этот ответ у России давно запланирован и разыгран и на уровне штабов, и на уровне войск. Там вопросы будут решаться очень быстро — семь бед один ответ. Но самое важное — это какие геополитические сценарии дальнейшего развития событий сегодня заложены в российской политике. Здесь США ждет неприятный сюрприз. Я не смею гадать, какие ответы подготовили в Кремле. Единственное в чем я могу всех заверить — ответ даже на случайный удар по Донбассу будет самым неожиданным для США. Прилетит не с Кубы и даже из Венесуэлы. Прилетит оттуда, откуда Вашингтон ожидает меньше всего», — выразил уверенность военный эксперт.

Ранее политолог Дудкин объяснил, зачем Россия внезапно подняла архивы об угрозе молниеносного уничтожения США в 1962 году.

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украина россия сша донбасс конфликт
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