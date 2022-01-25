Мы никогда не даем в обиду слабых: как русские инструкторы из фильма «Гранит» стоят на страже справедливости

Люди должны знать о подвигах наших военных инструкторов в странах третьего мира, пострадавших в свое время от тирании Запада. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и востоковед Дмитрий Вородин.

На телеканале НТВ 28 декабря вышла премьера боевика «Гранит». Его сюжет строится вокруг истории инструкторов из России, которые приехали в Мозамбик для подготовки местной армии к битвам с связанными с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) вооруженными бандформированиями. При этом кинотворение основано на реальных событиях и является продуктом создателей таких фильмов, как «Турист» и «Солнцепек».

«Должен отметить историческую миссию, которую российские военные инструкторы несут в странах, когда-то бывших колониями англичан и французов, — сказал эксперт. — Западные оккупанты вывозили оттуда народ и превращали его в рабов на своих тростниковых плантациях. Это было аморальное хищническое поведение первых капиталистов, которые и по сей день определяют политику Европы и США».

По мнению собеседника ФАН, после «парада суверенитетов» на африканском континенте в середине ХХ века мало что изменилось.

кадр из фильма «Гранит» /

«Страны Запада стали действовать опосредованно через местных диктаторов, выкачивая ресурсы из недр и все также угнетая народ, чье положение мало чем отличается от рабского, — заметил Вородин. — И когда на смену этим диктаторам пришли лидеры, которые реально отстаивают интересы своего народа, заокеанские кукловоды начали пытаться свергнуть их с помощью вооруженных бандитов. И то, что русские инструкторы пытаются их остановить, обучая народные армии в разных африканских странах, можно назвать проявлением лучших черт нашего национального характера. Мы никогда не даем в обиду слабых и всегда стоим на страже справедливости!»

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич рассказал, почему «Гранит» стал символом российского патриотизма.

1 Организация запрещена на территории России.