Актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала об изнасиловании Мэнсоном на глазах у съемочной группы

Москва, 25 января. Актриса и бывшая возлюбленная музыканта Мэрилина Мэнсона Эван Рэйчел Вуд пережила изнасилование со стороны певца во время съемок клипа на песню Heart-Shaped Glasses. Трагедия произошла в 2007 году.

Артистка в документальном фильме «Воскрешение Феникса», показанного на фестивале «Сандэнс», сообщила об изнасиловании. По ее словам, на съемках рокер договаривался с ней об имитации сцены секса. Однако как только заработали камеры, Мэнсон стал «проникать в нее по‑настоящему». Это все проходило на глазах у кинематографистов, пишет The Guardian.

«Я не соглашалась на это. Это был полный хаос, я не чувствовала себя в безопасности. Обо мне никто не позаботился», — указала 34-летняя знаменитость.

По словам звезды, это был первым раз, когда музыкант совершил насилие по отношению к ней, пишет «Культуромания». В течение всего их романа число преступных действий со стороны Мэнсона только увеличивалось.

На протяжении нескольких месяцев имя Мэнсона не сходит с таблоидов из-за сексуальных скандалов. В конце прошлого года правоохранительные органы пришли к музыканту с обысками в рамках уголовного дела о насилии.