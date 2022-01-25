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Скончался участник Высшей лиги КВН Булат Будацыренов

  /   Обновлено: 25 января 2022 11:16
Общество
Скончался участник Высшей лиги КВН Булат Будацыренов
pixabay.com

Улан-Удэ, 25 января. Ушел из жизни участник Высшей лиги КВН Булат Будацыренов. Смерть юмориста подтвердил его коллега Чингис Болотов на своей странице в Facebook.

"Булат – автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. Шуток, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех", — написал Болотов.

Будацыренову было 29 лет. Причины смерти комика не названы. С умершим простятся 25 января в Бурятии. Будацыренов участвовал в играх Высшей лиги КВН в Москве, он писал шутки для сборных Бурятии, которые озвучивались в КВН на Первом канале.

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смерть булат будацыренов
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