Скончался участник Высшей лиги КВН Булат Будацыренов

Улан-Удэ, 25 января. Ушел из жизни участник Высшей лиги КВН Булат Будацыренов. Смерть юмориста подтвердил его коллега Чингис Болотов на своей странице в Facebook.

"Булат – автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. Шуток, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех", — написал Болотов.

Будацыренову было 29 лет. Причины смерти комика не названы. С умершим простятся 25 января в Бурятии. Будацыренов участвовал в играх Высшей лиги КВН в Москве, он писал шутки для сборных Бурятии, которые озвучивались в КВН на Первом канале.