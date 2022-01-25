Астролог Тиана Атлас перечислила самые удачные даты для поиска партнера в 2022 году

Москва, 25 января. Популярный астролог Тиана Атлас перечислила периоды 2022 года, которые больше всего подходят для знакомства с противоположным полом.

Самый страстный период 2022 года будет длиться начиная с февраля до конца марта. По словам астролога, в феврале настрой будет не на быстрый секс, а на серьезные отношения.

«Поэтому если вы ищете долгосрочное партнерство – не упустите это время для знакомства. А если пока не готовы к долгим ухаживаниям и совместным планам на ипотеку и знакомство с родителями, подождите до 6 марта и переходите в активное наступление», — сообщает издание «Дни.ру».

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Начиная с апреля на любовь и романтику будет настроена женская половина человечества. Именно поэтому мужчинам придется постараться при организации свидания.

Самыми благоприятными днями для поиска партнера оказались промежутки с 13 по 18 и с 23 по 30 апреля, с 1 по 7 и с 15 по 18 мая. Летом знакомиться стоит с 7 по 13 июня, с 18 по 21 июля и с 16 по 19 августа.

Астрологи рассказали, как получить максимальную отдачу от отпуска каждому знаку зодиака. Они рекомендовали планировать отдых опираясь на гороскоп.