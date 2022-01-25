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Известные провидцы современности рассказали, что ожидает человечество в 2022 году

Общество
Известные провидцы современности рассказали, что ожидает человечество в 2022 году
pixabay.com

Москва, 25 января. Человечество в 2022 году может столкнуться с мировым кризисом и природными бедствиями. Известные провидцы современности составили свои прогнозы на предстоящий год.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа в своем предсказании увидел усиление позиций России на международной арене. По его словам, россиянам следует ожидать улучшения уровня жизни, в то время как в странах Запада с этим наоборот возникнут проблемы. США постепенно начнут терять авторитет среди других государств, впоследствии лишившись союзников, что скажется и на экономической сфере страны, и на обычных американцах.

Казахстанская Ванга Вера Лион предупредила человечество о переменах, трудностях и периодах застоя, которые ожидаются на протяжении года. При этом России она напророчила отказ от американской валюты и победу в противостоянии санкций. Еще одним неизбежным финалом станет раскол Украины, которую охватят религиозные конфронтации.

Известные провидцы современности рассказали, что ожидает человечество в 2022 году
pixabay.com / klimkin

Парапсихолог Кшиштоф Яцковский, в свою очередь, поделился одним из самых пессимистичных прогнозов для мирового сообщества. По его мнению, 2022 год грозит людям глобальным экономическим кризисом, ростом цен и последующим обесцениванием денег. Планета будет страдать от катаклизмов, а Европу настигнет массовое бегство граждан.

Монах Иоанн Иерусалимский ранее также посулил европейским странам бедствия и катастрофы. Так, в мрачном предсказании он предупредил местных жителей о росте нищеты и преступности.

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