Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 12:01
12:01
Происшествия
Пол вместе с людьми обрушился в жилом доме в Емве
12:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал повзрослевшего сына от суррогатной матери
12:01
Политика
Эксперт по энергетике Землянский: «Газпром» уже смог окупить «Северный поток — 2»
12:00
Видео
Турнир по поеданию жареного лука «кальсот» прошел в Испании
11:59
Весь мир
Бывший главный идеолог Болсонару Олаву де Карвалью умер в США
11:58
Происшествия
«Просто струсила»: выжившая жертва иркутского маньяка Кулика рассказала о своем спасении
11:57
Общество
Личные вещи Джона Леннона выставлены на аукцион в формате NFT
11:56
Экономика
Рубль умеренно дорожает вслед за ростом нефтяных котировок
11:56
Политика
Владельцы WeChat оспорили данные о блокировке аккаунта премьера Австралии в соцсети
11:55
Экономика
Saxo Bank: зеленый переход представляет угрозу для мировой экономики
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генштаб армии Мали отчитался об успехах правительственных войск за последние две недели

Весь мир
Генштаб армии Мали отчитался об успехах правительственных войск за последние две недели
Global Look Press  /  © Habib Kouyate / XinHua

Бамако, 25 января. Генеральный штаб национальной армии Мали (FAMa) опубликовал отчет о результатах борьбы с террористическими группировками за последние две недели. Об этом сообщает Malijet.

«Директор отдела информации и связей ВС с общественностью, полковник Сулейман Дембеле известил мирное население о результативности операции «Келетигю». Правительственные войска непрерывно наступают на позиции радикалов в южных и центральных районах республики. Последние две недели бойцы FAMa продолжают проведение военных, разведывательных и воздушных операций.

Так, 10 января ВВС Мали нанесли несколько авиаударов по лагерям боевиков в районах Сонго и Логори. Армия ликвидировала около десятка террористов. Также солдаты устранили полевого командира Усмана «Бобала» Сидибе, одного из главарей бандформирования «Фронт освобождения Макины» (FLM), присягнувшей на верность «Аль-Каиде»1 (террористическая организация, запрещена в РФ — Прим.ФАН)», — говорится в материале.

Параллельно с бомбардировкой позиций радикалов наземные силы провели зачистку населенных пунктов, располагающихся на границе с Буркина-Фасо. Правительственные войска уничтожили более 20 радикалов, взяли под контроль две МТО-базы, захватили один грузовик, несколько пикапов и пять мотоциклов, конфисковали 57 мобильных телефонов и уничтожили 1,5 тонны веществ, используемых боевиками для изготовления самодельных взрывных устройств.

Генштаб армии Мали отчитался об успехах правительственных войск за последние две недели
pixabay.com / Public_Domain_Photography

Также Генштаб сообщил, что теперь жители района Диабали снова могут заниматься сельскохозяйственными работами и повседневными делами. Лагерь боевиков, терроризировавших их, зачистили бойцы FAMa. Помимо прочего, военнослужащие освободили территории зоны Тарабакоро. Национальная армия ликвидировала в районе 14 радикалов и начальника лагеря «Хаджа» Модибо Баха, разыскиваемого за многочисленные нападения на фермеров и скотоводов.

Африканские журналисты считают, что увеличение боевого потенциала FAMa связано с укреплением комплексного сотрудничества между Россией и Мали. Власти африканской страны сменили вектор взаимодействия с западного на европейский, что сыграло значительную роль в укреплении обороноспособности ВС. Поддержка Москвы позволила национальной армии перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с террористическими группировками.

На ситуацию также повлияло распространение в социальных сетях сообщений о прибытии в республику российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Радикалы в панике сбежали из населенного пункта Банкасс, который, согласно информации из местных источников, стал районом дислокации отечественных специалистов.

Генштаб армии Мали отчитался об успехах правительственных войск за последние две недели
Пресс-служба МИД РФ /

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с террористическими группировками:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Через месяц после выступления главы внешнеполитического ведомства российская сторона выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Генштаб армии Мали отчитался об успехах правительственных войск за последние две недели
африка мали
Комментировать