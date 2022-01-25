Генштаб армии Мали отчитался об успехах правительственных войск за последние две недели

Бамако, 25 января. Генеральный штаб национальной армии Мали (FAMa) опубликовал отчет о результатах борьбы с террористическими группировками за последние две недели. Об этом сообщает Malijet.

«Директор отдела информации и связей ВС с общественностью, полковник Сулейман Дембеле известил мирное население о результативности операции «Келетигю». Правительственные войска непрерывно наступают на позиции радикалов в южных и центральных районах республики. Последние две недели бойцы FAMa продолжают проведение военных, разведывательных и воздушных операций. Так, 10 января ВВС Мали нанесли несколько авиаударов по лагерям боевиков в районах Сонго и Логори. Армия ликвидировала около десятка террористов. Также солдаты устранили полевого командира Усмана «Бобала» Сидибе, одного из главарей бандформирования «Фронт освобождения Макины» (FLM), присягнувшей на верность «Аль-Каиде»1 (террористическая организация, запрещена в РФ — Прим.ФАН)», — говорится в материале.

Параллельно с бомбардировкой позиций радикалов наземные силы провели зачистку населенных пунктов, располагающихся на границе с Буркина-Фасо. Правительственные войска уничтожили более 20 радикалов, взяли под контроль две МТО-базы, захватили один грузовик, несколько пикапов и пять мотоциклов, конфисковали 57 мобильных телефонов и уничтожили 1,5 тонны веществ, используемых боевиками для изготовления самодельных взрывных устройств.

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Также Генштаб сообщил, что теперь жители района Диабали снова могут заниматься сельскохозяйственными работами и повседневными делами. Лагерь боевиков, терроризировавших их, зачистили бойцы FAMa. Помимо прочего, военнослужащие освободили территории зоны Тарабакоро. Национальная армия ликвидировала в районе 14 радикалов и начальника лагеря «Хаджа» Модибо Баха, разыскиваемого за многочисленные нападения на фермеров и скотоводов.

Африканские журналисты считают, что увеличение боевого потенциала FAMa связано с укреплением комплексного сотрудничества между Россией и Мали. Власти африканской страны сменили вектор взаимодействия с западного на европейский, что сыграло значительную роль в укреплении обороноспособности ВС. Поддержка Москвы позволила национальной армии перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с террористическими группировками.

На ситуацию также повлияло распространение в социальных сетях сообщений о прибытии в республику российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Радикалы в панике сбежали из населенного пункта Банкасс, который, согласно информации из местных источников, стал районом дислокации отечественных специалистов.

Пресс-служба МИД РФ /

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с террористическими группировками:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Через месяц после выступления главы внешнеполитического ведомства российская сторона выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

1 Организация запрещена на территории РФ.