Бамако, 25 января. Генеральный штаб национальной армии Мали (FAMa) опубликовал отчет о результатах борьбы с террористическими группировками за последние две недели. Об этом сообщает Malijet.
«Директор отдела информации и связей ВС с общественностью, полковник Сулейман Дембеле известил мирное население о результативности операции «Келетигю». Правительственные войска непрерывно наступают на позиции радикалов в южных и центральных районах республики. Последние две недели бойцы FAMa продолжают проведение военных, разведывательных и воздушных операций.
Так, 10 января ВВС Мали нанесли несколько авиаударов по лагерям боевиков в районах Сонго и Логори. Армия ликвидировала около десятка террористов. Также солдаты устранили полевого командира Усмана «Бобала» Сидибе, одного из главарей бандформирования «Фронт освобождения Макины» (FLM), присягнувшей на верность «Аль-Каиде»1 (террористическая организация, запрещена в РФ — Прим.ФАН)», — говорится в материале.
Параллельно с бомбардировкой позиций радикалов наземные силы провели зачистку населенных пунктов, располагающихся на границе с Буркина-Фасо. Правительственные войска уничтожили более 20 радикалов, взяли под контроль две МТО-базы, захватили один грузовик, несколько пикапов и пять мотоциклов, конфисковали 57 мобильных телефонов и уничтожили 1,5 тонны веществ, используемых боевиками для изготовления самодельных взрывных устройств.
Также Генштаб сообщил, что теперь жители района Диабали снова могут заниматься сельскохозяйственными работами и повседневными делами. Лагерь боевиков, терроризировавших их, зачистили бойцы FAMa. Помимо прочего, военнослужащие освободили территории зоны Тарабакоро. Национальная армия ликвидировала в районе 14 радикалов и начальника лагеря «Хаджа» Модибо Баха, разыскиваемого за многочисленные нападения на фермеров и скотоводов.
Африканские журналисты считают, что увеличение боевого потенциала FAMa связано с укреплением комплексного сотрудничества между Россией и Мали. Власти африканской страны сменили вектор взаимодействия с западного на европейский, что сыграло значительную роль в укреплении обороноспособности ВС. Поддержка Москвы позволила национальной армии перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с террористическими группировками.
На ситуацию также повлияло распространение в социальных сетях сообщений о прибытии в республику российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Радикалы в панике сбежали из населенного пункта Банкасс, который, согласно информации из местных источников, стал районом дислокации отечественных специалистов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с террористическими группировками:
«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».
Через месяц после выступления главы внешнеполитического ведомства российская сторона выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.
1 Организация запрещена на территории РФ.