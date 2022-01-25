Саботаж Минских соглашений: зачем украинским политикам незаживающая рана в Донбассе

Киев намеренно саботирует выполнение Минских соглашений, поскольку украинским политикам выгоден непрекращающийся конфликт в Донбассе. Они используют «незаживающую рану» на юго-востоке, чтобы прикрыть экономический кризис и политические распри внутри страны. Такую мысль в беседе с ФАН высказал политолог Андрей Иванов.

По мнению политолога, нынешний коллапс возник именно из-за нежелания Киева выполнить в полной мере Минские соглашения. Этот документ был подписан в окончательном варианте в 2015 году. Прошло семь лет, но Киев никаких шагов для его реализации не предпринял. При этом в документе независимость ДНР и ЛНР поставлена под серьезное сомнение. Фактически соглашения означали нормальную интеграцию Донбасса обратно в правовое поле Украины, подчеркнул Иванов, но Киев и пальцем не пошевелил. По мнению политолога, на то есть две основные причины.

«Первая и главная — Западу нужен плацдарм для антироссийских действий. И, как мы сегодня видим, это ружье, которое семь лет висело на стене, сейчас может выстрелить. Так или иначе, сейчас начата беспрецедентная информационная война, тратятся огромные ресурсы. В том числе и с российской стороны. Возможно, Запад этого и добивался. Вторая причина — украинским политикам удобно иметь вечно незаживающую рану, чтобы использовать ее для внутренней политики. Когда в экономике кризис или назревает политическая заварушка, можно сразу сказать, что вся нация должна объединиться для отпора внешнему врагу. Только это не политика и не нормальная дипломатия. Это то, что мешает развитию стран, мешает их нормальному диалогу», — сказал Иванов.

При заключении минских договоренностей ведущие государства Европы и Украина проявили политическую волю, направленную на мир и процветание. Сейчас, по мнению политолога, все видят, что невыполнение этой воли грозит обернуться очень серьезными и трагическими последствиями.

Бездействие украинских властей относительно Минских соглашений признают уже и на Западе. Так, обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс в своей статье прямо написал, что справедливый выход из кризиса в Донбассе был заблокирован киевским режимом, который так и не приступил к реализации соглашений.