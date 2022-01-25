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Юлия Паршута вышла замуж за Марка Тишмана в торговом центре

  /   Обновлено: 25 января 2022 11:01
Шоу-бизнес
Юлия Паршута вышла замуж за Марка Тишмана в торговом центре
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / marktishman / instagram.com / parshoota

Москва, 25 января. Певица Юлия Паршута объявила о бракосочетании с музыкантом Марком Тишманом. Исполнительница призналась, что поженилась с избранником в виртуальном ЗАГСе в московском ТЦ.

Юлия Паршута отметила, что поклонники слишком часто оставляли ей сообщения с призывами выйти замуж за Марка Тишмана, но пара не спешила с важным решением. Поэтому для фанатов стала сюрпризом новость о том, что влюбленные поженились еще месяц назад. Звезда опубликовала пост, в котором сообщила, что вышла замуж в торговом центре, где стоял необычный автомат.

«Оформили наши отношения в одном из виртуальных ЗАГСов, так как времени ждать до записи в госучреждении у нас не было! Согласитесь, любовь сильнее, чем все эти формальности! Обменялись клятвами и мармеладными кольцами за иван-чаем», — поделилась певица.

Юлия Паршута вышла замуж за Марка Тишмана в торговом центре
Prt Scr instagram.com / @parshoota

Бракосочетание нельзя считать действительным. Кроме того, Паршута съела собственное обручальное кольцо из мармелада. Тем не менее поклонники с восторгом отреагировали на романтичную новость в комментариях и потребовали от звезд настоящей свадьбы.

Голливудская актриса Холли Берри также начала год со свадьбы. Звезда «Людей Икс» в четвертый раз вышла замуж, ее избранником стал музыкант Ван Хант.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Паршута вышла замуж за Марка Тишмана в торговом центре
загс тишман паршута
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