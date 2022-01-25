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25 января 16:35
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«Этот день в истории». Что произошло 25 января, праздники, факты, люди

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Самые интересные события и факты собраны в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодняшний праздник объединяет сразу две категории населения — студентов и женщин, которых зовут Татьяна. Имя святой стало связно с учащимися вузов еще в 1755 году, когда был подписан «Указ «Об учреждении Московского университета». Татьянин день отмечают в России с 2005 года.

В этот день в 1701 году Петр I открыл Школу математических и навигационных наук. Ее выпускником стал известный мореплаватель Семен Челюскин, в честь которого названо самое северное место континентальной Евразии.

Марш Мендельсона сможет напеть даже далекий от музыки человек. Однако популярность композиция получила только через 16 лет после создания. В качестве звукового сопровождения на свадьбе ее выбрала старшая дочь королевы Виктории. До этого произведение звучало как аккомпанемент пьесы «Сон в летнюю ночь».

Сегодня родились сразу несколько известных деятелей. Британская писательница, советский певец и президент Украины. Подробнее о них вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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