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Радиоведущая Ксения Стриж заявила, что предвидела брак с молодым коллегой

Шоу-бизнес
Радиоведущая Ксения Стриж заявила, что предвидела брак с молодым коллегой
instagram.com  /  @strizh_official

Москва, 25 января. Популярная радиоведущая Ксения Стриж рассказала об отношениях с мужем, директором по рекламе на радиостанции Андреем Сусиковым, который младше супруги на 17 лет. Их знакомство началось с дерзкого замечания мужчине.

Стриж и ее молодой возлюбленный стали гостями шоу «Судьба человека». Знаменитость вспомнила о знакомстве с супругом. Она при первой встрече сделала замечание Сусикову, который вальяжно сидел, и предвидела грядущее замужество с ним.

«Через какое-то время я ему сказала: «Что-то какое-то ощущение, что мы поженимся». Так и случилось», — отметила 55-летняя ведущая.

Ксения Стриж не скрывает радости, что вновь вышла замуж. Она считает брак с молодым супругом «хорошей точкой в ее развеселой жизни».

«Мне хочется с ним состариться. Мне с ним весело. Он очень меня любит и заботится. Никто обо мне так не заботился никогда», — пояснила ведущая.

Ксения Стриж в молодости состояла в отношениях с Андреем Макаревичем. У нее закрутился роман с музыкантом, когда ей было 25 лет. Однако отношения с лидером группы «Машина времени» не были длительными и не привели к свадьбе.

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замужество стриж судьба человека
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