Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 12:01
12:01
Политика
Эксперт по энергетике Землянский: «Газпром» уже смог окупить «Северный поток — 2»
12:00
Видео
Турнир по поеданию жареного лука «кальсот» прошел в Испании
11:59
Весь мир
Бывший главный идеолог Болсонару Олаву де Карвалью умер в США
11:58
Происшествия
«Просто струсила»: выжившая жертва иркутского маньяка Кулика рассказала о своем спасении
11:57
Общество
Личные вещи Джона Леннона выставлены на аукцион в формате NFT
11:56
Экономика
Рубль умеренно дорожает вслед за ростом нефтяных котировок
11:56
Политика
Владельцы WeChat оспорили данные о блокировке аккаунта премьера Австралии в соцсети
11:55
Экономика
Saxo Bank: зеленый переход представляет угрозу для мировой экономики
11:54
Происшествия
Грузовик сгорел дотла на пересечении улицы Передовиков и проспекта Косыгина
11:54
Экономика
Сеть магазинов «Детский мир» нарастила чистую выручку на 15% за год
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Посол РФ в ФРГ Нечаев назвал схожими позиции Москвы и Берлина в вопросе «СП-2»

  /   Обновлено: 25 января 2022 10:54
Политика
Посол РФ в ФРГ Нечаев назвал схожими позиции Москвы и Берлина в вопросе «СП-2»
nord stream 2 ag

Берлин, 25 января. Позиции Российской Федерации и нового Правительства Германии в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2» в целом схожи, рассказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Соответствующее заявление он сделал в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke. По словам дипломата, любое искусственное торможение запуска российского газопровода едва ли полезно.

«Мы неоднократно настоятельно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это частный экономический, коммерческий проект, который не следует связывать с политикой. В принципе похожей политики придерживается и новое федеральное правительство», — подчеркнуо Нечаев.

Помимо этого, канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью немецкому журналу Spiegel рассказал, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы. Он уточнил, что сейчас рассматривать газопровод как «угрозу» неуместно, сообщала Национальная служба новостей.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что главной задачей министра энергетики ФРГ Германа Галущенко является не рассказывать о «плохих новостях». По словам Кучеренко, Киев никак не может заблокировать сертификацию «Северный поток — 2».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол РФ в ФРГ Нечаев назвал схожими позиции Москвы и Берлина в вопросе «СП-2»
фрг нечаев Северный поток — 2
Комментировать