Посол РФ в ФРГ Нечаев назвал схожими позиции Москвы и Берлина в вопросе «СП-2»

Берлин, 25 января. Позиции Российской Федерации и нового Правительства Германии в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2» в целом схожи, рассказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Соответствующее заявление он сделал в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke. По словам дипломата, любое искусственное торможение запуска российского газопровода едва ли полезно.

«Мы неоднократно настоятельно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это частный экономический, коммерческий проект, который не следует связывать с политикой. В принципе похожей политики придерживается и новое федеральное правительство», — подчеркнуо Нечаев.

Помимо этого, канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью немецкому журналу Spiegel рассказал, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы. Он уточнил, что сейчас рассматривать газопровод как «угрозу» неуместно, сообщала Национальная служба новостей.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что главной задачей министра энергетики ФРГ Германа Галущенко является не рассказывать о «плохих новостях». По словам Кучеренко, Киев никак не может заблокировать сертификацию «Северный поток — 2».