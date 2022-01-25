После начала учений ВМФ РФ США выслали на Дальний Восток свои авианосцы

Военно-морские учения в тихоокеанском регионе неслучайны. Пентагон ревностно следит за Россией и болезненно реагирует на любые ротации вооруженных сил, даже внутри страны. При этом американцы заявляют, что их жизненные интересы имеют место быть даже на другой стороне земного шара, у берегов суверенных государств, к которым Вашингтон не имеет отношения. Об этом военный аналитик Алексей Леонков рассказал ФАН.

Ранее новостные агентства сообщили, что США начали крупные военные учения в Южно-Китайском море с участием двух авианосных групп. Это, по мнению специалистов, может свидетельствовать о подготовке к блокировке возможных действий армии и флота КНР в Тайваньском проливе. Ударные группы возглавили флагманские корабли USS Carl Vinson и USS Abraham Lincoln. Соединенные Штаты сообщили, что обе авианосные группы проводят учения совместно с ВМС Японии в Филиппинском море, которое включает воды к востоку от Тайваня.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Пентагон своими маневрами пытается «ответить» на масштабные учения военно-морских флотов России. Военный специалист напомнил, что военно-морские учения, как и любые другие учения вооруженных сил РФ, проводятся в целях отработки навыков личным составом и достижения слаженности действий подразделений.

«В последние годы американцы, проводя свои учения в разных точках земного шара, освещают их с подтекстом, что все это — противостояние предполагаемой ими агрессии России и Китая. США намекают, будто демонстрируют свои авианосцы далеко от берегов Америки для так называемой помощи и укрепления демократии по всему миру. Их очень беспокоит высочайший класс, который демонстрируют наша современная техника и наши военные. Особенно Вашингтон переживает, что маневры российских подразделений выполняются совместно с партнерами и союзниками нашего государства. Москва ничего не скрывает, мы всегда уведомляем о мероприятиях другие страны, а по окончании маневров обычно предоставляем мировой общественности видео. Руководство НАТО из-за этого испытывают большой дискомфорт», — высказал свою точку зрения эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что в январе 2022 года уже прошли совместные учения Китая, Ирана и России в Аравийском море, и эти учения очень расстроили американских партнеров, которые, по словам Леонкова, почему-то считают, что и в Аравийском, и в Черном море может находиться Пятый флот США, а Россия не должна перемещать войска без уведомления даже внутри своих границ. Военный консультант сообщил, что генералитет армии Соединенных Штатов дает своим командирам четкие инструкции ни при каких обстоятельствах не открывать огонь, однако американцы, по мнению аналитика, играют на грани фола и могут спровоцировать события, которые приведут к непоправимым последствиям. Леонков уточнил, что таким образом Пентагон «отрабатывает» деньги, которые американскому военному ведомству удается выжимать из своего государства, это — «освоение бюджета».

Ранее ФАН рассказал, что ВМФ РФ начал масштабные учения, каких не было 50 лет. Россия снова сильна, и мы уведомили об этом все страны.