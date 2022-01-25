У Москвы и Берлина в ситуации вокруг украинского кризиса существует общность интересов, идущая вразрез с намерениями Вашингтона. И РФ, и ФРГ было бы выгодно остановить организованный Соединенными Штатами современный вариант Drang nach Osten.

Милитаризация Европы продолжается

На фоне ожидания Москвой от Вашингтона письменного ответа на российские предложения по стратегической стабильности в Европе ситуация в последней продолжает накаляться. Причем происходит это именно с подачи Запада.

19 января во время пресс-конференции президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе — напротив, Вашингтон увеличит численность контингента в восточной части Старого Света в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины.

21 января пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби известил журналистов о готовности стран НАТО провести с 24 января по 4 февраля в Средиземном море масштабные военно-морские учения Neptune Strike — 22, в которых примет активное участие авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman. Американская АУГ займется отработкой нанесения «дальних ударов». Тогда же, в пятницу, газета The Times проинформировала своих читателей о том, что минобороны Великобритании может направить несколько сотен британских военных в соседние с Украиной страны — члены НАТО. Накануне этой публикации Лондон передал Киеву партию ПТРК NLAW.

flickr.com / @Adam Jones

23 января газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена сообщила , что власти США рассматривают возможность расширения американского военного присутствия в странах Прибалтики и Восточной Европы в связи с «опасностью вторжения» России на Украину. В частности, речь шла о дополнительной переброске «на восточные рубежи» НАТО 50 тысяч американских военных. Это позволит Вашингтону практически удвоить контингент своих войск в Европе. При этом размещать армию непосредственно на территории «Незалежной» Соединенные Штаты (как, добавлю, и их союзники по НАТО) не собирались, предпочитая поддерживать Киев исключительно поставками вооружения и боеприпасов. В тот же день, 23 января, в украинский аэропорт Борисполь прибыл американский самолет с очередной партией военной помощи от США.

24 января в НАТО приняли решение о переброске дополнительных военных контингентов Альянса в Болгарию, Румынию и Литву. Разумеется — в связи с тем, что Россия «продолжает наращивать свое военное присутствие» у границы с Украиной. Попутно в штаб-квартире Альянса не забыли обвинить РФ в «незаконной аннексии Крыма» и продекларировать, что «до 2014 года в восточной части Альянса не было сил НАТО». Ну, то есть создание еще в конце 1990-х — начале 2000-х многонационального армейского корпуса «Северо-Восток» (являющегося частью Сил быстрого реагирования НАТО) со штабом в польском Щецине, развертывание с 2013 года на территории Румынии инфраструктуры ПРО, а также прочие факты наращивания военного присутствия НАТО на восточном направлении всем, видимо, приснились…

Федеральное агентство новостей /

«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО», — сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Манипуляция и подмена понятий

Тогда же, 24 января, командование Народной милиции ДНР распространило экстренное сообщение о подготовке ВСУ к активным наступательным действиям на юго-востоке Украины, а глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявил , что поставленные американцами Киеву ПТРК FGM-148 Javelin уже появились у украинских военных в Донбассе. В свою очередь президент Республики Беларусь анонсировал развертывание «целого контингента белорусской армии» на южных рубежах государства в качестве ответа на стягивание частей ВСУ к белорусско-украинской границе. Западные СМИ этих тревожных сигналов предпочли не заметить, полностью погрузившись в рисование новых карт гипотетического российского «вторжения» на Украину, а также в муссирование противоречивых слухов об эвакуации дипломатов западных стран из Киева «перед лицом российской агрессии».

Как мы видим, на инициативы России по обсуждению стратегической безопасности США отвечают продолжением милитаризации Европы и накачиванием оружием постмайданной Украины. Чье руководство, кстати, демонстрирует склонность к военным провокациям тем сильнее, чем в более неустойчивом положении себя ощущает. А положение команды президента Украины Владимира Зеленского сейчас как раз очень неустойчивое. Звучащие на Западе чуть ли не из каждого утюга крики «Россия вот-вот нападет на Украину!» эту неустойчивость только усиливают.

ФБА «Экономика сегодня» /

Меж тем США с самого начала переговорного тура с РФ по стратегической стабильности изо всех сил старались заменить предложенную Москвой повестку на тему «угрозы» Украине. Это была откровенная манипуляция и подмена понятий, на что неоднократно обращала внимание российская сторона. При этом, чем настойчивее Москва требовала от Вашингтона предоставить конкретизированный письменный ответ на российские предложения по стратегической безопасности, тем более активно американская сторона старалась нагнетать страсти вокруг «неизбежного вторжения РФ» на «Незалежную», а также подготовки своего санкционно-силового ответа на «русскую агрессию». Замечу, что публикацией каких-то внятных доказательств вынашивания РФ агрессивных замыслов против Украины, США себя не утруждали , зато уверенно продолжали усиливать военную группировку НАТО в Восточной Европе и Прибалтике.

Вместо деэскалации и разрядки избранный Вашингтоном курс уверенно вел к прямо противоположному. Сползание Европы в сторону дестабилизации еще больше усиливалось неадекватными действиями президента Украины. Владимир Зеленский сначала призывал украинцев не поддаваться панике относительно новостей о возможном «вторжении» России. Затем, буквально за один день (после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном) Владимир Александрович изменил свою точку зрения и огорошил сограждан информацией о «возможной оккупации» Россией Харькова. Параллельно Киев отвергал любые возможности реализовать «Минск» и продолжал концентрировать части ВСУ у линии соприкосновения в Донбассом. Также с конца осени прошлого года Киев не прекращал передислокацию своих силовиков в направлении границы с Белоруссией.

Вашингтон предпочитал этих «телодвижений» Киева не замечать. Ни Москва, ни Минск позволить себе подобную «роскошь» по очевидным причинам не могли. Следствием этого стали масштабные совместные учения ВС РФ и РБ «Союзная решимость — 2022», намеченные к проведению 10–20 февраля и нацеленные на отработку обеспечения вопросов безопасности Союзного государства. Важно понимать, что данные учения служат ответом Москвы и Минска не только на военные «игрища» Киева, но и на наращивание военного присутствия НАТО на восточном стратегическом направлении.

digital.gov.ru / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Да, Москва и Минск не хотят дальнейшего усиления конфронтации ни с Западом, ни с его марионетками, управляющими постмайданной Украиной. Но обстоятельства вынуждают РФ и РБ к действиям по повышению своей обороноспособности, что трактуется западными СМИ как… все верно — как продолжение подготовки к «вторжению» на «Незалежную».

Для Москвы действия Вашингтона выглядят как часть общего плана, нацеленного на продолжение милитаризации Европы, а также попытку спровоцировать Киев на силовой вариант решения проблемы Донбасса, что, по замыслу американских «ястребов», неизбежно приведет к прямому военному столкновению Украины с Россией и позволит США легитимировать введение в отношении последней режима максимально жестких санкций. Реализация такого замысла серьезно осложнит положение не только России, но и Европы, попутно усилив влияние Соединенных Штатов на ЕС. Украину же участие в американском плане просто похоронит, но такую «мелочь» в Вашингтоне в расчет не принимают. Мало того, над этим не очень-то задумываются и в Киеве, всецело полагаясь на своего заокеанского патрона!

Американские «ястребы» торжествуют

Россию роль статиста в разыгрываемой США комбинации никоим образом не устраивала. Москва потратила почти год на то, чтобы избежать конфронтационного сценария — сначала в рамках подготовки второго саммита лидеров РФ и США, а затем выдвинув свои предложения по стратегической стабильности в Европе. Обе эти попытки Вашингтон постарался торпедировать, использовав один и тот же сценарий с надуманными обвинениями России в подготовке «агрессии» против Украины.

Федеральное агентство новостей

Судя по всему, на текущий момент внутри Правительства Соединенных Штатов взяла верх русофобская «партия войны», возглавляемая госсекретарем Блинкеном. В нападках на Россию к американским «ястребам» деятельно присоединилось Правительство Великобритании, после брексита ищущее пути усиления позиций Соединенного Королевства на европейском пространстве. Теоретически остудить горячие головы мог бы действующий президент США. Практически же активность Байдена, по-видимому, сейчас парализована не лучшим физическим состоянием президента, медийной картиной неудачной эвакуации США из Афганистана, саботажем со стороны собственного аппарата, критическим падением рейтинга, а также непрестанными нападками со стороны как американской, так и британской прессы, доходящими, порой, до откровенных непристойностей

При таких обстоятельствах Вашингтон будет продолжать форсировать давление на Москву до тех пор, пока либо не добьется своего, либо не осознает, что продолжение прессинга РФ и игнорирование российской позиции обойдутся США чрезмерно дорого. Это резко сужает пространство для достижения сторонами дипломатических договоренностей и переводит диалог Вашингтона и Москвы преимущественно в плоскость военно-технического соперничества. Предположу, что Россия готова и к такому, вполне очевидному, повороту событий. Однако предпочла бы быть услышанной Соединенными Штатами до начала нового витка эскалации.

Есть ли у Москвы такая возможность? Как мне кажется, да.

Шансы невелики, но они есть

Пока Евросоюз по большей части предпочитает безвольно следовать в фарватере антироссийской политики США, в Европе все же есть крупная держава, не согласная быть отправленной Вашингтоном на заклание кризису вокруг Украины ради американских интересов. Она уклоняется от скандирования русофобских лозунгов, категорически отказывается отправлять оружие Киеву, призывает Запад не путать украинскую территорию с территорией стран НАТО, а также настаивает на том, что магистральный газопровод «Северный поток — 2» — это не «геополитическое оружие Москвы», а лишь коммерческий проект. Как вы уже наверняка догадались, речь об экономическом «локомотиве» ЕС, а также главном кредиторе и инвесторе Европы, то есть о ФРГ.

Global Look Press / Andreas Gora/dpa

В своем недавнем интервью газете Süddeutsche Zeitung канцлер Германиипризвал решать украинский кризис дипломатическим путем, а также прямо намекнул, что Германия не намерена вводить санкции против России, идущие вразрез с интересами ФРГ. Шольца можно понять — любая крупная военная «заварушка» в Донбассе ударит не только по России, но и по стабильности в Европе, а значит — и по германской экономике. Берлину есть что терять, и это формирует его общность интересов с Москвой. Следовательно, у России открывается возможность совместно с Германией попробовать «достучаться» до ЕС и США. Замечу, что тут на стороне РФ и ФРГ будут выступать такие весомые факторы, как продолжающаяся зима, находящиеся на историческом минимуме запасы газа в европейских ПХГ, а также все еще не прошедший сертификацию «СП-2».

Шансы на то, что европейцы и американцы, услышав Москву и Берлин, остановят свой вариант Drang nach Osten, объективно невелики. Но они все же есть, и отказываться от их использования было бы глупо. Вместе с тем подчеркну — Россия готова к действиям при любом варианте развития событий, включая самый негативный. В противном случае столь решительного дипломатического демарша, как это имело место с российскими предложениями по стратегической безопасности, мы бы просто не увидели.