Татьянин день 2022: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 25 января

Татьянин день — христианский праздник, когда принято поздравлять всех носительниц имени Татьяна, а также студентов. В России Татьянин день с XVIII века считается праздником учащейся молодежи и преподавателей вузов.

В России Татьянин день отмечают 25 января, в 2022 году праздник приходится на вторник. По юлианскому календарю — это 12 января, день памяти святой великомученицы Татианы (Татьяны) Римской, которая была казнена по приказу императора Александра Севера в 226 году. Девушка пострадала за свою приверженность христианской вере и за борьбу с язычеством. Вместе с Татьяной был казнен ее отец, воспитавший дочь в традициях христианства.

Татьянин день на Руси

Праздник был очень популярен в славянских землях. Дело в том, что имя Татьяна на Руси было очень популярным, до сих пор в мире оно считается русским. Праздник имеет дохристианские корни, он был связан с чествованием всех женщин, вне зависимости от имени и возраста. День назывался Бабий кут (в честь женского закутка у печи).

Праздник был связан с увеличением светового дня, это природное явление в дохристианские времена связывали с бабьей силой, которую женщина черпала от матушки-земли. Это был традиционный день бабьих посиделок, когда женщины угощались ритуальными блюдами — блинами (символ солнца), яичницей (символ плодородия), киселем и так далее. Девушки старались в этот день приворотами и разными ухищрениями «привязать» к себе понравившегося парня, тайно положив ему в карман какую-то свою вещицу.

Также на Руси в этот день по традиции мыли (стирали) в открытых водоемах половики. Парни помогали своим потенциальным невестам нести чистые половики домой и развешивать на заборах. На мытье половиков девушки собирались, как на смотрины: важно было предстать перед потенциальными женихами нарядными, веселыми и хозяйственными.

Татьянин день как праздник всех Татьян и народный женский день сохраняется в русской традиции и сегодня.

Федеральное агентство новостей /

День студентов

Татьянин день в дореволюционной и современной России — это также праздник всех студентов и преподавателей высшей школы. Святая Татьяна считается покровительницей Московского государственного университета (МГУ). Это связано с тем, что императрица Елизавета Петровна 12 января 1755 года (в Татьянин день) подписала знаменитый указ о создании Московского университета.

Праздник был очень популярен среди дореволюционных студентов, а также преподавателей. В этот день молодежь пировала и даже немного хулиганила, но власти относились к подобным вольностям с пониманием.

После революции праздник был практически забыт и возродился уже в постсоветское время. Сегодня 25 января — это День российского студенчества, в который по традиции проводится молебен в возрожденном храме святой Татьяны при МГУ. В этот день принято поздравлять студентов, желать им легкой зимней сессии и хорошей работы по окончании вуза. Праздник весьма популярен, но напиваться в этот день уже не принято, сегодня это считается дурным тоном.

Что нельзя делать в Татьянин день 25 января

На Руси считалось, что в Татьянин день девушке нужно обязательно показать свою расторопность и хозяйственность. Поэтому нельзя было лениться, залеживаться в постели, пустословить, ссориться, ругаться и перечить старшим.

Запрещалось гадать, поскольку после Крещения все гадания были под запретом. Также считалось плохой приметой в этот день оставаться дома, избегая общих посиделок и развлечений.