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В Реутове при обгоне автомобиль врезался в экипаж ДПС

Происшествия

Автомобиль с установленным регистратором решился на запрещенный правилами дорожного движения обгон справа и пожалел об этом мгновенно.

Автомобиль двигался по левой полосе движения, но, очевидно, водителя не устроила низкая скорость движущегося перед ним транспорта, и он решился на обгон справа.

Со средней полосы на обочину шла ГАЗель, которую останавливали инспекторы ДПС. Уходя от столкновения с грузовиком, водитель транспортного средства с регистратором выехал на обочину, где его ждало препятствие в виде автомобиля ГИБДД.

Столкновения избежать не удалось. В аварии никто не пострадал.

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Все новости / Происшествия / В Реутове при обгоне автомобиль врезался в экипаж ДПС
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