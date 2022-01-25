В Реутове при обгоне автомобиль врезался в экипаж ДПС

Автомобиль с установленным регистратором решился на запрещенный правилами дорожного движения обгон справа и пожалел об этом мгновенно.

Автомобиль двигался по левой полосе движения, но, очевидно, водителя не устроила низкая скорость движущегося перед ним транспорта, и он решился на обгон справа.

Со средней полосы на обочину шла ГАЗель, которую останавливали инспекторы ДПС. Уходя от столкновения с грузовиком, водитель транспортного средства с регистратором выехал на обочину, где его ждало препятствие в виде автомобиля ГИБДД.

Столкновения избежать не удалось. В аварии никто не пострадал.