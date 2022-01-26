Сербия по запросу Манамы экстрадировала гражданина Бахрейна вопреки запрету ЕСПЧ

Белград, 26 января. Сербия по требованию Интерпола экстрадировала бахрейнского политического диссидента, хотя данный шаг был ранее запрещен Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Запрос на арест 48-летнего Джафара Мухаммада Али еще в 2015 году подала Манама. На родине активист будет отправлен под трибунал по подозрению в связях с террористическими организациями.

Такие обвинения власти Бахрейна часто выдвигают против инакомыслящих. Вердикт ЕСПЧ гласил, что Али не должен быть возвращен в свою страну до 25 февраля. Эта отсрочка предназначалась для предварительной оценки риска, что по приезде активист столкнется с применением пыток.

Bahraini political dissident extradited from Serbia https://t.co/IMy3j3NgL0 pic.twitter.com/0z3dlVdZ1f — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 25, 2022

Тем не менее МИД Бахрейна 25 января заявил, что при содействии со стороны дружественного государства диссидент был доставлен в распоряжение местных органов правосудия. Он приговорен к трем пожизненным заключениям заочно и дополнительно к 10 годам тюрьмы за преступления, «связанные с террористической деятельностью» и совершенные в период с 2012 по 2015 годы. В их число входит убийство, а также производство и хранение взрывчатых веществ.

Неудавшееся восстание

Ведомство отметило, что прежде Али скрывался в Иране. Вероятно, это стало напоминанием о том, что за неудачной попыткой государственного переворота в 2011 году стояли именно шиитские лидеры, за что Манама обвинила в дестабилизации обстановки Тегеран, где большая часть населения придерживается данного течения ислама. Подавлены повстанческие движения были при поддержке суннитской Саудовской Аравии, что несколько накалило этноконфессиональные конфликты в регионе.

После попытки госпереворота Манама начала преследовать сотни его участников, а также полностью запретила любые оппозиционные движения. Лидеры восстания и активисты, которым не удалось своевременно покинуть страну, были арестованы. Как отметили правозащитники, после 2011 года число смертных казней выросло до невиданных ранее масштабов, особенно в отношении политических критиков.

Bahrain executes 2 in 'terror' case despite rights groups' pleas https://t.co/E9ADfnUGQM pic.twitter.com/jMdluAh2u6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 27, 2019

В частности, в 2019 году власти Бахрейна приговорили к смертной казни через расстрел двух граждан в возрасте 24 и 25 лет, задержанных ранее по обвинениям в причастности к терроризму. Активисты сообщили, что погибшие проходили по данному делу в числе прочих 60 человек, причем осужденных под пытками заставили признать свою вину, а вердикт в ходе разбирательства им вынесли заочно и без должного расследования.

Примечательно, что расстрел состоялся через несколько часов после призыва специального докладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар отменить подобную меру наказания. Некоторые из правозащитников указали на косвенное влияние США на вынесение смертного приговора бахрейнцам, так как незадолго до этого Вашингтон восстановил подобную судебную практику, тем самым «дав зеленый свет» своим ближневосточным союзникам.

US federal gov't to execute inmates for first time since 2003 https://t.co/VTnfWTwoU7 pic.twitter.com/Zkqw9rlA7N — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 25, 2019

Манама же категорически отрицает, что преследует оппозицию, и отвергает факты дискриминации по отношению к шиитам. Такие наказания власти страны объясняют исключительно потребностью в обеспечении национальной безопасности. Однако общественные активисты назвали дело в отношении Али сфабрикованным, осудив при этом Белград в потворстве Манаме и обречению человека на пытки и мучения до конца своей жизни. Теперь адвокаты обвиняемого намерены подать в суд на власти Сербии за нарушение Европейской конвенции о правах человека, однако сомнительно, что это как-либо поможет оппозиционеру.