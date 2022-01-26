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Сербия по запросу Манамы экстрадировала гражданина Бахрейна вопреки запрету ЕСПЧ

Весь мир
Сербия по запросу Манамы экстрадировала гражданина Бахрейна вопреки запрету ЕСПЧ
wikimedia.org  /  Al Jazeera English / CC BY-SA 2.0

Белград, 26 января. Сербия по требованию Интерпола экстрадировала бахрейнского политического диссидента, хотя данный шаг был ранее запрещен Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Запрос на арест 48-летнего Джафара Мухаммада Али еще в 2015 году подала Манама. На родине активист будет отправлен под трибунал по подозрению в связях с террористическими организациями.

Такие обвинения власти Бахрейна часто выдвигают против инакомыслящих. Вердикт ЕСПЧ гласил, что Али не должен быть возвращен в свою страну до 25 февраля. Эта отсрочка предназначалась для предварительной оценки риска, что по приезде активист столкнется с применением пыток.

Тем не менее МИД Бахрейна 25 января заявил, что при содействии со стороны дружественного государства диссидент был доставлен в распоряжение местных органов правосудия. Он приговорен к трем пожизненным заключениям заочно и дополнительно к 10 годам тюрьмы за преступления, «связанные с террористической деятельностью» и совершенные в период с 2012 по 2015 годы. В их число входит убийство, а также производство и хранение взрывчатых веществ.

Неудавшееся восстание

Ведомство отметило, что прежде Али скрывался в Иране. Вероятно, это стало напоминанием о том, что за неудачной попыткой государственного переворота в 2011 году стояли именно шиитские лидеры, за что Манама обвинила в дестабилизации обстановки Тегеран, где большая часть населения придерживается данного течения ислама. Подавлены повстанческие движения были при поддержке суннитской Саудовской Аравии, что несколько накалило этноконфессиональные конфликты в регионе.

После попытки госпереворота Манама начала преследовать сотни его участников, а также полностью запретила любые оппозиционные движения. Лидеры восстания и активисты, которым не удалось своевременно покинуть страну, были арестованы. Как отметили правозащитники, после 2011 года число смертных казней выросло до невиданных ранее масштабов, особенно в отношении политических критиков.

В частности, в 2019 году власти Бахрейна приговорили к смертной казни через расстрел двух граждан в возрасте 24 и 25 лет, задержанных ранее по обвинениям в причастности к терроризму. Активисты сообщили, что погибшие проходили по данному делу в числе прочих 60 человек, причем осужденных под пытками заставили признать свою вину, а вердикт в ходе разбирательства им вынесли заочно и без должного расследования.

Примечательно, что расстрел состоялся через несколько часов после призыва специального докладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар отменить подобную меру наказания. Некоторые из правозащитников указали на косвенное влияние США на вынесение смертного приговора бахрейнцам, так как незадолго до этого Вашингтон восстановил подобную судебную практику, тем самым «дав зеленый свет» своим ближневосточным союзникам.

Манама же категорически отрицает, что преследует оппозицию, и отвергает факты дискриминации по отношению к шиитам. Такие наказания власти страны объясняют исключительно потребностью в обеспечении национальной безопасности. Однако общественные активисты назвали дело в отношении Али сфабрикованным, осудив при этом Белград в потворстве Манаме и обречению человека на пытки и мучения до конца своей жизни. Теперь адвокаты обвиняемого намерены подать в суд на власти Сербии за нарушение Европейской конвенции о правах человека, однако сомнительно, что это как-либо поможет оппозиционеру.

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Все новости / Весь мир / Сербия по запросу Манамы экстрадировала гражданина Бахрейна вопреки запрету ЕСПЧ
бахрейн сербия тюрьма
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