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Впервые за 29 лет в турецкой Анталье выпал снег

Общество
Впервые за 29 лет в турецкой Анталье выпал снег
pixabay.com

Анкара, 25 января. Жители курортного города Анталья, расположенного на юге Турции, стали свидетелями редкого для региона природного явления — выпадения снега. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Отмечается, что на территории Турции наблюдаются метели. Как сообщает ТАСС, непогода установилась на северо-западе 21 января, сильнее всего от нее пострадал Стамбул. В связи с сильным снегопадом был временно закрыт аэропорт города, в университетах отменены занятия. Кадры с последствиями снегопада были опубликованы телеканалом «ОНТ».

Как сообщалось ранее, мощный снегопад обрушился на Краснодарский край. В настоящее время на трассах региона работают десятки единиц спецтехники, из-за ухудшения погодных условий 24 января была приостановлена работа аэропорта Краснодара.

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