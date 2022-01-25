ВМФ РФ и ВМС Китая провели совместные военные маневры в западной части Аравийского моря

Москва, 25 января. Корабли ВМФ РФ и ВМС Китая провели совместные военные учения «Мирное море-2022» в Аравийском море.

В сообщении оборонного ведомства России говорится, что российские корабли совместно с боевыми единицами китайских ВМС осуществили тактическое маневрирование, а также отработали организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна.

«Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна», — рассказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что моряки в ходе маневров осуществили передачу вертолетным способом раненого человека с БПК «Адмирал Трибуц» на эсминец «Урумчи». От России в учениях принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ создал непробиваемый для западных военных заслон в Черном море. По словам экспертов, попытка ВМС США вторгнуться в российские территориальные воды может иметь непредсказуемые последствия, передает ytro.news.