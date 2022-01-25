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Фирсов признался, что расплакался из-за призрака Легкоступовой

Шоу-бизнес
Фирсов признался, что расплакался из-за призрака Легкоступовой
Prt Scr youtube.com  /  Пусть говорят

Москва, 25 января. Яхтсмен Юрий Фирсов сделал шокирующее заявление: он отказался от наследства своей покойной жены Валентины Легкоступовой после общения с ее призраком.

Вдовец рассказал, что шел с регаты и попал в сильный шторм. Когда все успокоилось, он уснул. И к нему пришло видение: Фирсов едва не потерял дар речи, когда увидел покойную супругу. Призрак артистки жаловался, что не может покинуть этот мир из-за семейных конфликтов

«Юра, — ответила мне супруга. — Я не могу уйти, пока такие разборки происходят в моей семье. Я очень хочу, чтобы между вами наконец-то наступил мир. Вы должны это сделать ради меня. Я знаю, Юра, что с тобой поступили несправедливо. Но ты же щедрый, добрый капитан — именно таким я тебя узнала. Оставайся же таким и сейчас», — рассказал Фирсов в эфире программы «Пусть говорят».

Проснувшись, он понял, что никого рядом нет. Разговор с Легкоступовой вызвал у него слезы. Мужчина, расплакавшись, сразу написал детям артистки и заявил, что не будет претендовать на наследство.

Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года. После ее смерти между родными исполнительницы хита «Ягода-малина» разгорелась война. Дети знаменитости обвинили Фирсова в причастности к ее смерти. Мужчина все отвергает. Также родственники ведут борьбу за наследство.

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