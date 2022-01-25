Пресс-секретарь Зеленского предложил поздравить президента с днем рождения переводом денег

Киев, 25 января. Президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве подарка на день рождения можно перевести средства на благотворительность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Политик отмечает праздник 25 января, в 2022 году ему исполнилось 44 года. По словам Никифорова, этот день Зеленский проведет на работе в окружении коллег, а торжеств устраивать не станет.

«Коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела», — подчеркнул пресс-секретарь президента на своей странице в Facebook.

Ранее Зеленский сравнил себя с бывшим американским президентом, передает Национальная служба новостей. Он отметил, что не знал политика из США лично, но питает симпатию к экс-главе государства.