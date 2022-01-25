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Аэропорт Ташкента приостановил работу из-за отключения электричества

  /   Обновлено: 25 января 2022 10:41
Общество
Аэропорт Ташкента приостановил работу из-за отключения электричества
wikipedia.org  /  Kayhan ERTUGRUL / CC BY-SA 3.0

Ташкент, 25 января. Аэропорт Ташкента временно прекратил прием самолетов в связи с отключением электроэнергии. Проблемы с подачей электричества наблюдаются в столице Узбекистана, а также в Киргизии и Казахстане.

Аэропорт Бишкека временно переведен на автономное энергообеспечение. Отмечается, что в настоящее время воздушная гавань столицы Киргизии работает не в полном режиме, сообщают местные СМИ.

Перебои с электричеством начали возникать утром, 25 января. Массовые отключения электроэнергии были зафиксированы в Киргизии, Узбекистане и Казахстане. В Ташкенте приостановлена работа метрополитена. В настоящее время причина перебоев остается неизвестной.

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