Аэропорт Ташкента приостановил работу из-за отключения электричества

Ташкент, 25 января. Аэропорт Ташкента временно прекратил прием самолетов в связи с отключением электроэнергии. Проблемы с подачей электричества наблюдаются в столице Узбекистана, а также в Киргизии и Казахстане.

Аэропорт Бишкека временно переведен на автономное энергообеспечение. Отмечается, что в настоящее время воздушная гавань столицы Киргизии работает не в полном режиме, сообщают местные СМИ.

Перебои с электричеством начали возникать утром, 25 января. Массовые отключения электроэнергии были зафиксированы в Киргизии, Узбекистане и Казахстане. В Ташкенте приостановлена работа метрополитена. В настоящее время причина перебоев остается неизвестной.