Донбасс, 24 января. Украинское командование готовит танковые батальоны к прорывам, инженерные подразделения обеспечат разминирование. Штаб ООС совместно с иностранными журналистами готовят информационную кампанию прикрытия киевской агрессии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Киев готовится к танковым прорывам в Донбассе

Мероприятия по подготовке к наступлению на республики Донбасса проходят в передовых частях и соединениях украинской армии. С таким заявлением выступил в понедельник официальный представитель оборонного ведомства Донецкой Народной Республики полковник Эдуард Басурин. Согласно данным разведки ДНР, личному составу танковых подразделений 58-й отдельной мотопехотной, 53-й и 54-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины приказано выйти из отпусков и направиться в пункты временной дислокации.

Кроме того, всех механиков-водителей и наводчиков, которые находятся на излечении, срочно выписывают из медицинских учреждений с рекомендациями продолжить лечение в самих подразделениях. Параллельно в танковые батальоны указанных выше армейских соединений прибыли офицеры вышестоящих штабов, которые должны проконтролировать подготовку вооружений и техники к наступательным действиям, а также оборудование боевых машин динамическими средствами защиты, топливом и боекомплектом.

В местах, где, согласно Минским соглашениям, хранится вооружение и тяжелая техника украинской армии, в частности — в районах Андреевки, Доброполья и Волновахи Донецкой области, зафиксирована работа танковых экипажей и расчетов артиллерийских орудий. Указанные группы военнослужащих ВСУ приводят технику в состояние для боевого применения. Под Донецк в район Авдеевки заброшено подразделение 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ, личный состав которого ранее был подготовлен британскими специалистами в одном из учебно-тренировочных центров украинской армии.

Кроме того, что немаловажно и подчеркивает наступательный характер планируемой Киевом операции, к передовой доставлены реактивные установки разминирования УР-77 самоходного типа и переносные установки разминирования УР-83П. Последние доставлены в штурмовые подразделения ВСУ. Применение данной техники позволяет проделывать проходы в минных заграждениях шириной до 14 метров, чего вполне достаточно для прохождения танковых колонн и в последующем — «вбивания танковых клиньев» в оборону ДНР и ЛНР. А как мы указали ранее, танковые подразделения ВСУ приводятся в полную боевую готовность и держат технику «на мази» с полным боекомплектом.

Отдельно в оборонном ведомстве ДНР отметили, что соединения армии противника, ранее направленные вглубь Украины по ротации либо в связи с низкой комплектацией, в срочном порядке возвращаются командованием в зону Операции объединенных сил. Причем, если взять, к примеру, 28-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая дислоцирована в Одесской области, в настоящий момент ее командование заявляет о 100%-й укомплектованности, в то время как буквально в декабре в этом соединении, согласно данным разведки ДНР, уровень укомплектованности был не более 35%.

Все приведенные выше факты свидетельствуют о подготовке Киевом наступательной операции в Донбассе. Причем, в отличие от предыдущих моментов обострения ситуации, которые стабильно случались раз в год, характер нынешних маневров и мероприятий ВСУ говорит о решительности украинского военно-политического руководства страны бросить войска на прорыв. Тем более что именно сейчас, согласно данным объективного наблюдения и данным разведки, вблизи линии боевого соприкосновения сосредоточена группировка ВСУ численностью порядка 120 тысяч человек. В эту численность также входят и представители иностранных ЧВК, инструкторы и прочие западные «гастролеры».

Украина готовит информационное прикрытие агрессии

Помимо приведения в полную боеготовность танковых подразделений, командование украинской армии стягивает к линии боевого соприкосновения поистине смертоносные установки — реактивные системы залпового огня «Ураган» калибром 220 мм. Эти орудия являются не высокоточными и бьют по квадратам, что чревато масштабными разрушениями. По всей видимости, в планах командиров ВСУ — использовать данные системы для артподготовки перед танковыми прорывами. Указанные системы переброшены в районы Краснополья и Адамовки в составе реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Важным фактором планирующейся «украинскими ястребами» операции является информационная составляющая, сообщили в Народной милиции ДНР. Для создания нужного Киеву информационного фона и обвинения республик Донбасса в дестабилизации обстановки руководство Украины направило в зону силовой операции съемочные группы иностранных СМИ в сопровождении офицеров Центров информационно-психологических операций (ЦИПсО, входят в структуру Сил специальных операций ВСУ). На данный момент в зоне ответственности нескольких армейских соединений ВСУ проводятся съемки объектов инфраструктуры и жилых домов, которые пострадали от украинской агрессии еще в 2014–2015 годах. Данные разрушения будут представлены общественности как результат якобы агрессии народных республик. Таким образом украинские военные и западные СМИ готовят фейковые заготовки для реализации их в нужный момент.