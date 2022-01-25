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Басурин: Киев перебрасывает в Донбасс «Правый сектор» для проведения диверсий

Армия
Басурин: Киев перебрасывает в Донбасс «Правый сектор» для проведения диверсий
dan-news.info  /  ДАН

Донецк, 25 января. Киев методично перебрасывает на линию разграничения в Донбассе бойцов «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что именно «Правый сектор» будет участвовать в диверсионных операциях, которые ранее разрабатывало украинское командование.

«Да, они тоже здесь есть, и их каждый день становится все больше и больше», — заметил Басурин.

Он также напомнил, что на Украине были сформированы так называемые территориальные батальоны, общая численность которых составляет порядка 130 тысяч человек.

«Им начали раздавать оружие на Украине. Поэтому это всегда очень опасно, когда у человека есть оружие и он готов из него убивать», — констатировал Басурин.

Ранее, как сообщает «Царьград», представитель НМ ДНР привел три доказательства подготовки ВСУ к наступлению. В частности, он обратил внимание на концентрацию украинских реактивных систем залпового огня в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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